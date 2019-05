Héritage de Johnny : l'avocat de Laura Smet appelle Laeticia Hallyday à "saisir la main tendue"

INTERVIEW

La bataille judiciaire autour de l'héritage de Johnny Hallyday continue de déchirer la famille du rockeur. L'avocat de Laura Smet, qui conteste avec son frère David le testament de leur père, a cependant lancé un appel à un règlement à l'amiable du litige, mardi soir sur Europe 1.

"On est à la croisée des chemins : soit il y a une poursuite des procédures, ce qui m’apparaît déraisonnable, soit il y a la voie de la raison, qui permet d’affronter le principe de réalité et de saisir la main qu’on tend depuis un an. (...) J’ose espérer que Laeticia sait l’ensemble des efforts que Laura est prête à faire, au nom d’une paix familiale retrouvée. C’est un message que je n’ai cessé de passer à son conseil", a déclaré maître Emmanuel Ravanas.

Le tribunal de Nanterre s'est déclaré compétent mardi pour trancher le contentieux qui oppose Laeticia Hallyday d'un côté, et David Hallyday et Laura Smet de l'autre, qui s'estiment déshérités par le testament californien de leur père.

"Il n'y a qu'un seul choix possible et raisonnable : nous entendre sur les aspects patrimoniaux de cette succession"

"Il n’y a qu’un seul choix possible et raisonnable : celui de nous entendre pour projeter ensemble le devenir de l’œuvre de Johnny Hallyday et nous entendre sur les aspects patrimoniaux de cette succession", a poursuivi l'avocat de Laura Smet, qui est également revenu sur les échanges qu'il entretient avec les avocats de Laeticia Hallyday. "Ce qui est entre avocat reste entre avocat. Mais je n’ai cessé de déployer tous mes efforts pour arriver à un accord", a-t-il assuré. "On peut se déchirer, s’abîmer sur ces procédures judiciaires. Mais si on veut un accord, Laeticia Hallyday et ses conseils devront faire des actes forts", a demandé maître Ravanas.

"Nous attendions cette décision, elle ne fait que constater des évidences que je ne cesse de dire depuis un an. Johnny Hallyday est une part de la France, un destin français, il n’y avait pas d’autre choix possible pour le tribunal de Nanterre que de se déclarer compétent", s'est également félicité l'avocat.