Hellfest : une victime de viol à la recherche de son agresseur présumé

Une jeune femme a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver l'homme qu'elle accuse de l'avoir droguée puis violée samedi dernier lors du festival Hellfest à Clisson, en Loire-Atlantique. Son message a été largement partagé, raconte France 3 Pays-de-la-Loire. Deux Britanniques ont également déposé plainte pour des attouchements dans le camping attenant au festival, rapporte Ouest-France.

Une jeune femme droguée puis violée, selon son témoignage

La festivalière raconte avoir bu une bière qui lui aurait provoqué nausées et palpitations. Un homme l'aurait alors aidée à traverser le festival avant de l'emmener dans sa tente où il l'aurait violée. "Je n'avais plus le contrôle de mon corps", décrit-elle dans son témoignage posté sur Facebook. "Par exemple, lever le bras m'était impossible, comme si tout était anesthésié. (…) Je ne pouvais pas me débattre, mais j'entendais tout et je ressentais la douleur."

[VIOL #hellfest ]

Car le @hellfestopenair c'est un moment de concert et de bonne ambiance... Mais qu'il y a malheureusement des déchets qui profitent des fests de metal pour abuser des filles.

Partagez pour retrouver cette raclure et aider cette jeune femme. pic.twitter.com/HmkKnJTR4M — Létice (@instru_insolite) 28 juin 2019

Un appel largement relayé sur les réseaux sociaux

La jeune femme adresse tout particulièrement son appel à un homme qui l'aurait vue avec son agresseur lorsqu'elle quittait l'espace devant les scènes principales. "TOI, si tu te reconnais, s'il te plaît, aide-moi. (…) Tu as sûrement des éléments précieux à me donner, un descriptif, n'importe quoi !" Elle donne ensuite sa description : blonde aux cheveux mi-longs et ondulés, avec un short en jean et un débardeur noir. Ce message, rapidement copié, a été largement diffusé sur les réseaux sociaux. Le Hellfest a déclaré être au courant, selon France 3.