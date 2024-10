Hauts-de-France : trafic ferroviaire régional «fortement perturbé» après un vol de câbles

Le trafic ferroviaire régional dans les Hauts-de-France est "fortement perturbé" pour la journée de mercredi suite au vol d'"une dizaine de câbles" près de Lille, a annoncé la SNCF. Le trafic TGV, qui a connu des retards en tout début de matinée, est de retour à la normale, a indiqué la SNCF.

Aucune arrivée ni départ en gare de Lille Flandres

Les trains régionaux TER sont les plus impactés par les suppressions et retards, aucune arrivée ni départ ne pouvant se faire en gare de Lille Flandres mercredi matin, a précisé l'opérateur ferroviaire, sans pouvoir communiquer d'heure de retour à la normale.

Le ministre des Transports François Durovray a condamné "cet acte de sabotage en gare de Lille Flandres qui pénalise les Français et attaque le réseau ferroviaire du Nord". Il a précisé sur X que "le rétablissement du trafic TER est prévu pour cet après-midi" et invité les voyageurs "à reporter leur trajet dans la mesure du possible". Le nombre de trains touchés n'a pas été communiqué. Sur X, le compte TER Hauts-de-France précise que la mise en place de cars de substitution n'est "pas possible au vu de l'ampleur des perturbations".

Les Eurostar ne sont pas touchés par l'incident. Les TGV ont été touchés par de "légers retards" et certains déroutés vers la gare de Lille Europe en tout début de matinée, mais la situation est de retour à la normale, a précisé la SNCF à l'AFP. "Une dizaine de câbles a été volée en pleine nuit sur une distance de 50 mètres", explique l'entreprise. "La zone touchée est proche de Lille, c'est pour cette raison que le trafic de la ville est si perturbé".