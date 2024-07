"Des sabotages nocturnes" touchant les réseaux de fibres optiques de plusieurs opérateurs français, tels Free et SFR, ont été commis dans la nuit de dimanche à lundi dans six départements, a-t-on appris lundi de source policière. Paris, coeur des Jeux olympiques (26 juillet-11 août), n'est pas touché, a-t-on ajouté de même source, en précisant que les départements concernés sont les Bouches-du-Rhône, l'Aude, l'Oise,l'Hérault, la Meuse et la Drôme.

>>Plus d'informations à suivre