Hausse du tabac, éco-prêt, égalité salariale...ce qui change au 1er mars 2019

Comme chaque début de mois, plusieurs changements entre en vigueur ce vendredi 1er mars et cela risque d'impacter votre quotidien. Europe 1 fait le tour de ces changements.

Entre 50 et 60 centimes en plus pour le tabac. Tout d'abord, le mois de mars rime avec mauvaise nouvelle pour les fumeurs : le paquet de cigarettes va en effet voir son prix une nouvelle fois augmenter entre 50 et 60 centimes d'euros. Ainsi, les Lucky Strike Bleu Classic passent par exemple de 7,70 à 8,20 euros, idem pour les Winfield rouge qui s'affichent désormais à 8,50 euros, contre huit euros en février. De son côté, le paquet de Marlboro Red, un de ceux qui se vend le plus, est désormais vendu 8,80 euros, soit une augmentation de 60 centimes.

Ces nouveaux prix doivent mener progressivement le prix d'un paquet de cigarettes à 10 euros d'ici la fin de l'année 2020. Une mesure voulue par le gouvernement pour faire baisser le nombre de fumeurs en France, mais également dissuader les jeunes de commencer.

L'éco-prêt est plus simple à obtenir. Bonne nouvelle en revanche pour les particuliers qui souhaitent faire rénover leur logement : les conditions d'obtention de l'éco-prêt à taux zéro, pour financer des travaux de rénovation énergétique, sont assouplies. Plus besoin de faire plusieurs travaux simultanément pour pouvoir prétendre à ce prêt plafonné à 30.000 euros. "Nous pensons que cela va vraiment encourager les gens à aller chercher cet éco-prêt auprès de leur banque", estime Florence Clément, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

La nouveauté est également présente du côté des entreprises, avec l'obligation pour les entreprises de plus de 1.000 salariés de publier un index de l'égalité salariale hommes-femmes. Un document qui doit permettre de réduire l'écart de rémunération entre les deux sexes. Une fois ce rapport publié et envoyé à l'inspection du travail, les entreprises ont trois ans pour se mettre en conformité.

Pas de hausse pour le gaz et l’électricité. Autre changement du côté des deux-roues. A partir de ce vendredi, le permis AM (ex BSR) s'obtient après un examen qui dure non plus sept heures, mais huit. Cette nouvelle heure doit s'effectuer en présence d'un parent pour les candidats mineurs et l'accent sera mis sur la sécurité. Le permis AM est nécessaire pour conduire des scooters jusqu'à 50 cm3 ainsi que des voiturettes dès l'âge de 14 ans.

En revanche, aucune hausse n'est à signaler pour le gaz et électricité, puisque le gouvernement a décidé de geler les tarifs jusqu'au printemps. Une baisse de 1,19% est même prévue pour le gaz au 1er avril 2019.