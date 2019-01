Hausse de la prime d'activité : comment savoir si vous êtes éligible ?

Le simulateur en ligne pour la prime d'activité a été mis à jour depuis le 1er janvier sur le site www.caf.fr, après l'annonce du gouvernement de la revalorisation de cette allocation pour répondre à la crise des "gilets jaunes".

Simulation en ligne. En réalisant cette simulation en ligne, il est possible de connaître son éligibilité à la "nouvelle" prime d'activité élargie, et en connaître le montant versé. Il est nécessaire pour cela de renseigner, entre-autres, les salaires et les prestations sociales perçus ces trois derniers mois, ainsi que le montant du revenu net imposable de 2017. "Si la simulation atteste que l'on remplit les conditions d'accès, la demande peut ensuite être effectuée sur le site jusqu'au 31 janvier afin d'avoir son premier versement à partir du 5 février", précise la CAF dans un communiqué.

[#Prestations] A partir du 1er janvier, plus d'un million de personnes supplémentaires pourront bénéficier de la Prime d’activité. Comment la percevoir ? La réponse dans cette infographie et sur https://t.co/z9cLUhqoQYpic.twitter.com/cZEKT44yza — Allocations Familiales (@cnaf_actus) 24 décembre 2018

Un montant augmenté, et une éligibilité élargie. Le montant de la prime d'activité allouée aux salariés payés au Smic doit être porté à 90 euros par mois. Avec la revalorisation automatique du salaire minimum (+1,5%) au 1er janvier 2019, cette augmentation permet d'atteindre la hausse de 100 euros du Smic promise par Emmanuel Macron lors de ses annonces aux "gilets jaunes" le 10 décembre.

Outre un montant plus important, les critères d'éligibilité à la prime d'activité ont été élargis : les personnes touchant 1,5 fois le Smic peuvent désormais y prétendre, alors que le plafond maximum était auparavant fixé à 1,2 fois le Smic. Ainsi, le bénéfice de la prime d'activité devrait être étendu à 5 millions de foyers, contre 3,8 actuellement.

Les actuels bénéficiaires n'ont rien à effectuer. Les allocataires qui perçoivent déjà la prime d'activité n'ont quant à eux aucune procédure à effectuer : ils recevront automatiquement la prime d'activité revalorisée sur leur compte bancaire le 5 février. Il sera possible de connaître le montant exact dès le 29 janvier, sur le site de la CAF.