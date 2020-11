Harcèlement scolaire : "Je dis aux parents d’ouvrir les yeux", lance Iris Mittenaere

INTERVIEW

Miss France, Miss Univers, et désormais présentatrice sur TF1. La vie d’Iris Mittenaere a tout du conte de féé. Et pourtant, il n’en a pas toujours été ainsi. Enfant, l’ancienne reine de beauté a en effet été victime de harcèlement scolaire. A l’occasion d’une journée nationale destinée à lutter contre ce fléau, Iris Mittenaere raconte son expérience à Europe 1 jeudi matin, et lance un appel, aux victimes et à leurs parents.

"J'incite vraiment les gens qui pourraient se retrouver dans cette position à en parler"

"Moi, ça a duré de l'école primaire au collège. C'était des insultes, c'était des coups. C'était surtout dirigé vers mon physique parce qu'à l'époque, j'étais très maigre et c'était difficile", raconte Iris Mittenaere, qui admet avoir eu du mal à en parler à l’époque. "On ne veut pas en parler parce que on n'a pas envie d'être dans cette position de victime. C'est un peu un sentiment de honte, d'injustice et on n'ose pas vraiment en parler."

Mais l’ex-Miss France le martèle : il faut en parler, et d’abord à son entourage. "J'en ai parlé à ma mère, qui avait évidemment compris et qui m'a aidée. Mais il m'a fallu beaucoup de temps", explique l’animatrice. "C'est pour ça que j'incite vraiment les gens qui pourraient se retrouver dans cette position à en parler à quelqu'un, parce que ça fait énormément de bien. En parlant, on se rend compte qu'on peut changer les choses. Donc, il faut le faire."

"Si vous voulez parler, écrivez-moi parce que vraiment, je regarde beaucoup mes messages"

Les victimes doivent parler, donc, mais les parents doivent aussi faire attention à leurs enfants. "Je voudrais vraiment m'adresser aux parents pour leur dire d'ouvrir les yeux, d'être présents pour leurs enfants et de leur apporter une oreille attentive", lance Iris Mittinaere. "Je pense que c'est vraiment par eux que les enfants vont pouvoir transformer ce harcèlement en quelque chose qui peut être positif, en une force, en ayant beaucoup d'amour, de bienveillance de leur part. Ils peuvent vraiment faire un rempart."

Enfin, l’ancienne Miss invite les victimes à la contacter directement sur les réseaux sociaux, qui font partie du problème mais peuvent aussi être une solution. "Si vous voulez parler, écrivez-moi parce que vraiment, je regarde beaucoup mes messages", assure-t-elle. "J'essaie d'être cette personne bienveillante et positive qui peut rassurer, qui peut dénoncer aussi. Les réseaux sociaux, ça nous apporte beaucoup de choses dans ces moments-là où on est tous ensemble. Mais ça peut être très négatif et ça peut être destructeur."