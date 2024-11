«Hanouna visiblement au bord du gaz» : le coup de gueule de Valérie Benaïm contre le tweet de Jean-Michel Aphatie

Un auditeur vraisemblablement mécontent... Jeudi, Jean-Michel Aphatie a visiblement écouté On marche sur la tête, puisqu'il a tweeté son ressenti sur l'émission. "Je viens d'écouter une demi-heure lunaire sur Europe 1" a notamment écrit l'éditorialiste avant d'ajouter "'Je n’en peux plus', a dit Hanouna visiblement au bord du gaz".

Je viens d’écouter une demi heure lunaire sur @Europe1@Cyrilhanouna et ses chroniqueurs ont dénoncé la « moraline » et la « condescendance » de @franceinter « Je n’en peux plus » a dit Hanouna visiblement au bord du gaz, une auditrice menaçant même de quitter la France si la… — jean-michel aphatie (@jmaphatie) November 7, 2024

Une tournure qui met Valérie Benaïm hors d'elle. "Je suis très en colère. J'en ai assez, mais vraiment là, la coupe est pleine. J'en ai assez qu'on s'amuse à jouer avec des sous-entendus avec des mots où on met 'au bord du gaz" et après, on vient dire en rétropédalant et en marchant sur une ligne de crête que l'on voit le mal partout. [...] Dès qu'il y a une personnalité juive qui a pris des positions, tout de suite, on va utiliser ça."