Hameçonnage, piratage, virus... Un rapport dévoile l'ampleur de la cybermalveillance en 2023

Un état des lieux plutôt inquiétant. Le site Cybermalveillance.gouv.fr, un dispositif d'action contre les menaces en ligne, a publié ce mardi un rapport faisant l'inventaire des stratagèmes mis au point par les escrocs pour attenter à votre sécurité sur Internet. Si le nombre de visiteurs sur la plateforme - 3,7 millions - s'est plutôt stabilisé en 2023, les demandes d'insistance ont, de leur côté, fortement augmenté, indique le rapport. De l'ordre de 13% pour les particuliers et de 17% pour les collectivités.

Sur la première marche du podium des menaces, on retrouve le "phishing" ou hameçonnage. Une technique qui vise à attirer l'internaute vers un site frauduleux, à partir d'un SMS ou d'un e-mail, pour le contraindre à fournir des données personnelles allant jusqu'aux coordonnées bancaires. L'attaque la plus courante consiste à piéger l'internaute en lui faisant croire qu'il s'est rendu coupable d'une infraction routière, l'incitant, de ce fait, à payer une amende. La fausse infraction pédopornographique est la deuxième forme d'hameçonnage la plus répandue. Depuis quelques mois, de faux SMS portant sur la livraison de colis imaginaires pullulent également.

Les vols et usurpation d'identité en hausse de 93%

Ce type de cybermalveillance a concerné 38% des demandes d'assistance provenant de particuliers (contre 26,9% chez les collectivités et 21,2% du côté des entreprises). Une menace de plus en plus difficile à contrarier en raison du niveau de sophistication toujours plus élevé des attaques.

Le piratage de compte, en hausse de 22% par rapport à 2022, prend place sur la deuxième marche de ce triste podium, complété par le faux support technique, qui consiste à effrayer la victime en lui faisant croire qu'une grave panne informatique affecte l'un de ses appareils. Un temps éloigné des premières places, les logiciels malveillants ou virus effectuent un retour en force remarqué et se classent à la quatrième place.

Si elles ne représentent pas la majorité des demandes d'assistance sur Cybermalveillance.gouv.fr, les arnaques au faux conseiller bancaire sont présentées, par le service gouvernemental, comme "le phénomène de 2023". Elles connaissent en effet une augmentation spectaculaire de 78% par rapport à 2022. Les victimes sont ainsi amenées, par un escroc au bout du fil, à valider des opérations sur leur application de banque en ligne. Les fraudes à la carte bancaire (+87%) ou les vols et usurpations d'identité (+93%) progressent toutefois de façon encore plus fulgurante.