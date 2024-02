Guide Michelin : qu'est-ce qu'un «Bib Gourmand», décerné à 56 restaurants français ?

Avez-vous déjà entendu parler du "Bib Gourmand" ? Lundi, le guide Michelin a publié une sélection de 56 nouvelles adresses "bons plans" à travers la France, faisant la part belle à la tendance "bistronomique" et au rapport qualité-prix, trois semaines avant de décerner ses fameuses étoiles. Concrètement, ces adresses "gourmandes et soignées à prix abordables" ne dépassent pas les 40 euros pour un repas complet, sans boisson et plutôt autour de 45 euros à Paris.

"Dans un contexte économique marqué par l'inflation et la hausse des prix des denrées alimentaires, il convient de souligner cet effort", a souligné le directeur international du guide Michelin, Gwendal Poullennec. Souvent considérée comme un premier pas possible vers la première étoile, il ne s'agit pas néanmoins, selon Gwendal Poullenec d'une "petite étoile", mais d'adresses "où se faire vraiment plaisir".

La Bretagne, terre de Bib Gourmand

L'immense majorité de ces adresses se trouvent en dehors de Paris et de la région capitale. Pour cette promotion, la Bretagne se démarque particulièrement par son dynamisme, avec 10 nouveaux "Bib Gourmand", suivie des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Parmi les tendances notables de cette nouvelle sélection, l'essor continu de la cuisine bistronomique, ce style de cuisine qui combine les classiques du bistrot avec des méthodes de préparations gastronomiques.

Parmi les nouveaux venus : Rosette, un bouchon lyonnais à Clichy (Hauts-de-Seine), ou la cuisine franco-nippone d'Imayoko à Rennes (Ille-et-Vilaine) ou la Plage, sur la côte d'Opale dans le Pas-de-Calais. Traditionnellement, cette distinction au logo représentant une tête de bonhomme Michelin, créée en 1997, était dévoilée au même moment que les nouveaux étoilés, mais le palmarès est désormais publié un peu en amont des étoiles. La publication complète de cette sélection, y compris les rétrogradations, aura lieu le 18 mars, lors de la grande cérémonie du guide rouge, cette année à Tours.