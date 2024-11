Gronde des agriculteurs : N118, A10... quels sont les axes franciliens impactés ?

Le retour des tracteurs. Moins d'un an après une première mobilisation massive, les agriculteurs remontent sur leur tracteur pour protester notamment contre l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur. À l'appel de la FNSEA au niveau national, de la FDSEA d'l'Île-de-France et de l'antenne locale des Jeunes Agriculteurs (JA), plusieurs axes franciliens vont être bloqués lors d'une manifestation qui débute dès ce dimanche 16h, jusqu'au lundi 18 novembre à 14h. Les tracteurs convergeront vers les Yvelines, précise la préfecture sur son site.

Communiqué | Manifestation des agriculteurs d’Ile-de-France à partir de dimanche 17 novembre 2024 : Point sur les axes impactés ️

ℹ️Les préfectures des #Yvelines et de l'#Essonne vous informent. Retrouvez le communiqué ⤵️



Pour suivre les informations disponibles en temps… pic.twitter.com/KmbFmojcPW — Préfet des Yvelines (@Prefet78) November 16, 2024

De nombreux axes impactés

Ainsi, la préfecture indique que le gros des perturbations doit toucher la RN118, à hauteur "de la base aérienne de Vélizy-Villacoublay", point de rassemblement final des agriculteurs. Une centaine de tracteurs doivent en effet converger vers ce point depuis quatre villes : Houdan (78), Étampes (91), Longvilliers (78) et Auvernaux (91). Le trajet entre chacune de ces villes et Vélizy-Villacoublay est donc également perturbé.

Concrètement, la préfecture des Yvelines liste les routes à éviter comme suit : "RN12, D446 et D117, de Houdan (78) à Vélizy (78) ; A10 et N118, du péage de Longvilliers (78) à Vélizy ; RN20 et RN104, d’Étampes (91) à la jonction avec l’A10 ; RD74, RD17, RD117, RD19, secteurs d’Auvernaux (91), Brétigny-sur-Orge (91) et Égly (91)".

En outre, la préfecture recommande aux automobilistes d'éviter ces axes notamment ce dimanche de 16h à 18h, dans le sens province-Paris, et lundi jusqu’à 14h, dans le Paris-province.