Fronde des agriculteurs : quelles sont les raisons de leur colère ?

Depuis plusieurs semaines, la colère ne fait qu’augmenter chez les agriculteurs. Ces professionnels manifestent en bloquant des autoroutes comme l’A64 qui relie Toulouse à Bayonne, à hauteur de Carbonne, en Haute-Garonne, depuis jeudi soir. Ils attendent des mesures concrètes de la part du gouvernement. Europe 1 vous explique les raisons de leur colère.

Explosion des charges et des normes

La première raison, c'est le nombre de normes incalculable. Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, le premier syndicat agricole, donne souvent l'exemple des haies. Si les agriculteurs n'en font pas, c'est parce qu'il n'y a pas moins de quatorze textes réglementaires. Le projet de loi sur l'agriculture, qui devait être présenté mercredi en conseil des ministres, a été repoussé de quelques semaines, justement pour y ajouter des mesures de simplification.

La deuxième raison, c'est l'explosion des charges. Les agriculteurs n'arrivent pas à répercuter dans leurs prix de vente le montant de ces charges, explique Véronique Le Floc'h, la présidente du deuxième syndicat agricole Coordination rurale. "Les agriculteurs, aujourd'hui, constatent que les factures augmentent, que ce soit le carburant, l'énergie, l'alimentation animale, les semences. Et d'un autre côté, les industriels pour qui on travaille, tout comme la grande distribution, ont des marges qui sont maintenues. Et ils sont dans cette guéguerre, là où nous, agriculteurs, sommes toujours les compressés", détaille-t-elle.

Troisième et dernière raison de la colère, c'est la politique agricole menée par Bruxelles. Elle impose beaucoup d'interdictions, ce qui expose les agriculteurs français à la concurrence étrangère qui n'a pas les mêmes contraintes.