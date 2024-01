Manque de revenus, concurrence... Pourquoi la colère monte chez les agriculteurs

Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle crise d'ampleur du type Gilets jaunes avec les agriculteurs ? C'est ce que redoute l'Élysée. Depuis plusieurs mois, les actions se multiplient et la colère monte d'un cran. Vendredi soir encore, des blocages étaient en cours dans le Tarn-et-Garonne, le Gers, la Haute-Garonne... Pour calmer la grogne, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, se rend dans le Cher ce samedi. Les préfets sont quant à eux chargés de rencontrer les agriculteurs et leurs représentants tout ce week-end.

Les agriculteurs ne cessent de le dire, de le répéter et maintenant de le crier : ils sont en danger. Au cœur de leur inquiétude : le manque de revenus. En 30 ans, le revenu net de la branche agricole française a chuté de 40%. Cet agriculteur de Haute-Garonne, rencontré par Europe 1, a par exemple de plus en plus de mal à boucler ses fins de mois. "Le problème aujourd'hui, c'est que les agriculteurs n'ont plus de revenus. Pourquoi ? Parce que surcharge administrative continuelle, distorsion de concurrence avec des importations continuellement. Et il y a un vrai ras-le-bol", explique-t-il.

Quel avenir pour les exploitations familiales ?

Mais l'agriculteur pointe du doigt un autre problème. "On n'a quasiment pas de renouvellement des générations. Quand il n'y a pas de revenu dans une profession, on ne renouvelle pas. Quand on voit des fils d'agriculteurs qui ne reprennent pas l'exploitation, c'est qu'il y a un vrai marasme", s'inquiète-t-il au micro d'Europe 1.

Des jeunes découragés qui ne reprendraient pas l'exploitation familiale, c'est ce que craignent principalement ces agriculteurs. Il faut dire que la filière française souffre d'un contexte économique particulièrement défavorable. "Les produits français sont en grande partie consommés par les consommateurs français. Quand on est dans une période inflationniste pour les consommateurs, on voit que c'est l'effet prix qui joue le plus. Et si des produits étrangers sont plus compétitifs, évidemment qu'ils vont être particulièrement consommés sur le marché français", analyse Karine Daniel, économiste à l'École supérieure d'agriculture d'Angers.

Une concurrence européenne déloyale qui casse les prix. C'est là tout ce que dénoncent ces agriculteurs. Une situation qui, selon eux, pourrait menacer à court terme la souveraineté alimentaire de la France.