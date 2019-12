Grève : trafic SNCF "très perturbé" mardi, 6 lignes de métro fermées à Paris

Une veille de Noël très compliquée dans le métro et les gares. Mardi, le trafic va encore être très perturbé dans les transports, conséquence de la grève contre la réforme des retraites qui dure depuis près de trois semaines. Six lignes de métro seront encore fermées à Paris, tandis que la SNCF a indiqué qu'il y aurait deux TGV sur cinq en circulation dans toute la France. Découvrez les prévisions de trafic dans les deux entreprises publiques ci-dessous.

À la SNCF

La SNCF anticipe pour mardi un trafic "très perturbé" sur l'ensemble de son réseau, avec deux TGV sur cinq, un Intercités sur cinq, un Transilien sur cinq et quatre TER sur dix en circulation.

CIRCULATION DES TRAINS le 24 décembre

CIRCULATION DES TRAINS le 24 décembre

À la RATP

Six lignes de métro seront encore fermées à Paris mardi, seules les lignes automatiques 1, 14 et Orlyval circulant normalement, a indiqué lundi la RATP, qui "prévoit un trafic très réduit" pour le jour de Noël. Comme ces derniers jours, le trafic sera assuré partiellement mardi aux heures de pointe sur les lignes A et B de RER, sur les lignes 4, 7, 8, 9 et 10 du métro, ainsi que sur la 2 et la 11 le matin et sur la 3 l'après-midi.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic sera encore perturbé ce mardi 24 décembre sur les réseaux #métro et #RER#RATP. Le détail des prévisions est disponible ci-dessous ⬇️et sur https://t.co/OElUNYGYkypic.twitter.com/s7rD7MagQM — RATP Group (@RATPgroup) December 23, 2019

Mercredi, à part les lignes automatiques, "toutes les autres lignes de métro seront fermées", tout comme le RER A, seul le RER B devant fonctionner sur la branche Sud, avec un train sur trois entre midi et 18 heures.