Grève : trafic en amélioration mais toujours perturbé à la SNCF et la RATP vendredi

Une "amélioration globale" qui n'empêche pas le trafic d'être perturbé. Voilà ce à quoi il faut s'attendre, vendredi, au 16e jour de la grève illimitée contre la réforme des retraites, sur les réseaux SNCF et RATP. Du côté du trafic ferroviaire, la moitié des TGV et quatre TER sur dix, en partie par autocars, circuleront. La SNCF fera aussi rouler un train Intercités et un Transilien sur quatre.

Six lignes de métro fermées à Paris

À la RATP, six lignes de métro (3bis, 5, 6, 7bis, 12 et 13) resteront fermées toute la journée. Les lignes automatisées 1 et 14 fonctionneront au contraire normalement, de même que la ligne Orlyval qui dessert l'aéroport d'Orly. Les lignes 4, 7, 8, 9 et 10 seront assurées "partiellement aux heures de pointe". Les lignes 2 et 11 seront ouvertes en partie "pour la pointe du matin" et la 3 "pour la pointe du soir". Le trafic des RER A et B restera "très perturbé". Celui des tramways sera "quasi normal" et celui des bus encore "perturbé" mais "en amélioration".