Grève - Théâtre, musées, opéra : quelles perturbations dimanche ?

Le mouvement de grève contre la réforme des retraites se poursuit et continue de paralyser les transports en commun de la capitale : dimanche, quatorze lignes de métro sont fermées à Paris. Les touristes et amateurs de culture désireux de visiter la ville et ses attractions devront donc anticiper leurs déplacements, mais aussi les perturbations des différents établissements culturels. Europe 1 fait le point.

Spectacle annulé à la Comédie Française

Du côté des spectacles, d'abord, la représentation de la pièce "La puce à l'oreille", prévue dimanche à 14 heures à la salle Richelieu de la Comédie Française, est annulée, a annoncé le théâtre sur Twitter. Les modalités de remboursement sont indiquées sur le site internet de l'institution.

Attention : en raison d’un mouvement de grève suivi par une partie des personnels de la Comédie-Française depuis le jeudi 5 décembre, les représentations de "La Puce à l'oreille" programmées Salle Richelieu le samedi 7 à 20h30 et le dimanche 8 à 14h sont annulées. — Comédie-Française (@ComedieFr) December 7, 2019

Du côté de l'Opéra de Paris, des perturbations sont aussi envisagées - des spectacles ont été annulés jeudi, vendredi et samedi- mais non précisées pour l'instant. Avec la Comédie Française, il s'agit en effet du seul établissement de la sphère culturelle dont les salariés bénéficient d'un régime spécial de retraite, qui serait remis en cause par le projet de réforme.

L'Opéra invite donc les spectateurs à se rendre régulièrement sur son site internet.

Une ouverture retardée au Louvre ?

Concernant les musées, les lève-tôt du dimanche espérant ne pas faire trop longtemps la queue pourraient être déçus : le Louvre a indiqué sur Twitter qu'il pourrait être contraint d'ouvrir ses portes plus tardivement que d'habitude en raison de la grève, sans donner d'horaire précis.

⚠ En raison du mouvement social de #grève, l’ouverture du musée pourrait être retardée demain, dimanche 8 décembre, et certaines salles pourront être exceptionnellement fermées.



Nous vous prions de nous excuser et vous remercions de votre compréhension. pic.twitter.com/iXPVr6kmiZ — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) December 7, 2019

Vigilance, aussi, du côté du musée d'Orsay, qui a lui choisi de fermer ses portes plus tôt samedi. Les perturbations éventuelles de dimanche ne sont pas encore connues.