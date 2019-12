Grève : la SNCF et la RATP annoncent un trafic fortement perturbé pour mardi

La RATP et la SNCF prévoient un trafic fortement perturbé pour mardi, au sixième jour de la mobilisation contre la réforme des retraites. Seuls 20% des TV et Transilien vont circuler d'après la SNCF, tandis que la RATP prévoit de fortes perturbations pour la journée de mardi, avec dix lignes de métro fermées.

Seulement 20% des TGV et des Transilien, un Intercités sur six

Dans un communiqué publié lundi, la direction de la SNCF annonce un trafic "très perturbé" pour le mardi 10 décembre, avec seulement 20% des TGV et des Transilien (RER SNCF et trains de la banlieue parisienne) en circulation. Sur le réseau des TER, il y aura trois liaisons sur dix, "essentiellement assurées par bus", a précisé la direction. Il est prévu un train Intercités sur six en circulation et un trafic international "perturbé".

CIRCULATION DES TRAINS le 10 décembre

Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCFhttps://t.co/eiZMVDEquXpic.twitter.com/vUs0IlOHbd — SNCF (@SNCF) December 9, 2019

10 lignes de métro sur 16 fermées

Comme la SNCF, le réseau RATP va connaître lui aussi de "fortes perturbations" mardi, alors que la grève est reconduite jusqu'à "au moins mercredi" : 10 lignes de métro sur 16 fermées (2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12, 13). Le RER A circulera à raison d'un train sur deux et le RER B à hauteur d'un train sur trois, tous deux seulement en heures de pointe. Côté métro, seules les lignes 1, 14 et Orlyval fonctionneront normalement et toute la journée. Quant aux bus, "50% du trafic sera assuré", indique la RATP. Dans son communiqué, la régie précise par ailleurs que la situation devrait être "extrêmement perturbé" mercredi.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic est fortement perturbé sur les réseaux métro et RER #RATP. Les réseaux tram et bus seront quant à eux assurés à 50%. Le détail des prévisions pour mardi 10 décembre ci-dessous ⬇️ et sur notre site : https://t.co/7OhMS4j8Sgpic.twitter.com/r1KS8Ad2Uy — Service client RATP (@ClientsRATP) December 9, 2019

Une forte mobilisation attendue

Les syndicats veulent fortement mobiliser mardi, pour la deuxième journée de manifestations interprofessionnelles. "Le mouvement s'arrêtera quand le gouvernement annoncera le retrait de sa réforme. Ce ne sont pas les annonces d'aménagements autour de sa réforme qui pourront nous convenir", affirme Christophe, conducteur de trains, au micro d'Europe 1. À la RATP, la mobilisation va se poursuivre jusqu'à au moins jeudi inclus, pour les lignes 2, 6 et 9 du métro ou la ligne A du RER. La CGT réfléchit quant à elle à une troisième journée d'actions, jeudi.