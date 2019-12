Grève dans les transports en commun : les premières perturbations dès ce soir

Alors que la journée de jeudi s’annonce comme "noire" dans les transports, à la SNCF et à la RATP, en raison de la mobilisation des personnels contre la réforme des retraites, les premiers effets de la grève devraient se faire sentir dès mercredi, en fin de journée. Dans ces dernières prévisions du trafic, la SNCF alerte en effet les voyageurs sur de possibles perturbations dès la fin d'après-midi, en particulier du côté des RER et des tramways.

Les premières perturbations toucheront le RER E et la ligne P à partir de 17h30. Le trafic devrait être totalement interrompu à partir de 19 heures. La SNCF prévoit également des perturbations en fin de service sur la ligne C du RER et les lignes N et J du Transilien. La compagnie invite donc les usagers à "anticiper" leur retour.

Des perturbations sont également à prévoir sur la ligne 4 du tramway, entre Aulnay-sous-Bois et Bondy, à partir de 18h30, avant une interruption à 19 heures. Sur La ligne 11 express du tramway, qui relie Epinay-sur-Seine au Bourget, le trafic doit s’arrêter à 21 heures.

Coté RATP, le trafic dans le métro devrait être normalement assuré sur l’ensemble des lignes jusqu’à la fin du service. En revanche, la journée de jeudi s’annonce encore plus perturbée que lors de la dernière mobilisation, le 13 septembre. Onze lignes de métro sur seize seront fermées.