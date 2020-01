Grèves SNCF et RATP : les prévisions de lundi

Lundi 6 janvier, au 32ème jour de la grève contre la réforme des retraites, les prévisions de trafic dans les transports s'améliorent, même si des perturbations sont toujours à prévoir. Europe 1 fait le point sur vos conditions de circulation.

SNCF : 8 TGV sur 10 circuleront

La SNCF annonce la circulation lundi de 8 TGV sur 10, de 8 Ouigo sur 10, 1 Transilien sur 2, 1 Intercités sur 3 et enfin 2 TER sur 3.

"Le trafic grande vitesse s’améliorera fortement sur l’ensemble des destinations TGV. 98% des trains garantis sur l’axe Nord, avec notamment un trafic normal sur Paris – Lille, 87% des trains garantis sur l’axe Atlantique avec notamment 9 trains sur 10 sur Paris - Bordeaux et 8 trains sur 10 sur Paris - Nantes, 84 % des trains garantis sur l’axe Est avec 9 trains sur 10 pour Paris - Strasbourg, 78% des trains garantis sur l’axe Sud-Est avec un trafic quasi normal sur Paris - Lyon et Paris – Marseille", précise la compagnie ferroviaire dans un communiqué.

CIRCULATION DES TRAINS le 6 janvier

Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCFhttps://t.co/eiZMVDmP6npic.twitter.com/HO3SpOApHN — SNCF (@SNCF) 5 janvier 2020

RATP : trafic très perturbé et des stations fermées

Du côté de la RATP, le trafic sera "très perturbé" avec un service concentré sur les heures de pointe. Le groupe rappelle que plusieurs stations sont fermées, et prévoit 14 lignes de métro qui fonctionneront seulement partiellement (8 lignes seront assurées sur leur intégralité aux heures de pointe et 6 lignes seront partiellement ouvertes).

Le trafic sera normal pour les lignes de métro 1 et 14, et pour les trams 1, 2, 5, 7 et 8. Le trafic sera "quasi normal" pour les T3a, T3b et T6. Trois bus sur 4 circuleront en moyenne.

"Le trafic sera assuré une grande partie de la journée de 6h30 à 19h30 sur le RER A et de 5h30 à 21h00 sur le RER B, sur des plages plus larges que les jours précédents", précise encore la RATP sur Twitter.