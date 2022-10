Grève dans les raffineries : les dépanneurs de plus en plus sollicités par des pannes sèches

Avec les pénuries de carburant qui touchent la France, chaque trajet est réfléchi pour éviter une autre galère : la panne d'essence. Depuis le début de la pénurie, Jean Charles, propriétaire de "Start Depannage", en Essonne est très sollicité. "Sur les pénuries de carburant, on est passé de deux appels par mois, à deux appels par jour", raconte-t-il. "Ce sont des gens qui ont essayé de faire le plein pendant des heures et qui finissent par tomber en panne."

"J’ai mis de l’essence dans un diesel"

Le dépanneur est alors obligé de les remorquer et de les emmener à la station-service la plus proche. "Quand on a le temps on fait la queue avec eux, mais sinon on est obligé de les laisser pousser la voiture pour pouvoir aider tout le monde", explique-t-il.

En plus des pannes d’essence, les pénuries provoquent d’autres incidents. Michel, gilet jaune sur les épaules, doit faire remorquer son véhicule après s’être trompé de carburant dans la panique… "Après les deux heures de bouchons, la fatigue, je me suis trompé, j’ai mis de l’essence dans un diesel", soupire-t-il, un peu embarrassé.

Des erreurs de carburant de plus en plus fréquentes

Ces erreurs de carburant sont de plus en plus fréquentes, selon Jean Charles. "Soit c’est la panique, soit c’est des gens qui tentent de mettre un autre carburant pour ne pas tomber en panne, mais ça ne marche pas." Les interventions de dépannage se multiplient, mais peut-être pas pour longtemps, car les dépanneurs comme Jean Charles doivent aussi surveiller leur réservoir.