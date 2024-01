Grève dans l'éducation : à quoi s'attendre ce jeudi 1er février ?

Alors que la mobilisation des agriculteurs ne faiblit pas, le gouvernement va devoir faire face à un autre mouvement de contestation. Ce jeudi 1ᵉʳ février, les principaux syndicats enseignants (FSU, CGT, FO, SUD-Education, UNSA-Education, SGEN-CFDT) ont en effet appelé à la grève pour protester contre les conditions de travail, les salaires insuffisants ainsi que les récentes sorties de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra. D'après le principal syndicat des enseignants du primaire, le FSU-SNUipp, il devrait y avoir environ 40 % de grévistes sur le territoire pour cette journée de manifestation.

Une manifestation à Paris

À Paris, le nombre de grévistes pourrait même atteindre les 65%, tandis que 50% sont attendus dans le Val-de-Marne, la Drôme, l’Ardèche ou encore dans les Pyrénées-Atlantiques. Une manifestation va aussi être organisée à Paris et partira à 14 heures près du Jardin du Luxembourg dans le 6e arrondissement. Le cortège se dirigera ensuite vers le ministère de l’Éducation nationale, situé rue de Grenelle dans 7ᵉ arrondissement de la capitale. De nombreuses autres manifestations sont annoncées dans le reste du pays.

Cette mobilisation pourrait donc causer des problèmes de garde pour les parents dont les enfants n'auront pas cours. Pour rappel, lors de ce genre de mobilisation, les communes indiquent habituellement les garderies qui restent ouvertes dans les établissements.

Des moyens pour l’École et du respect pour les personnels

Les syndicats demandent au gouvernement des décisions fortes, la fin des suppressions de postes, et des augmentations de salaires significatives. Mais la nomination d'Amélie Oudéa-Castéra est aussi au centre du débat. "La situation s'est aggravée avec la nomination d’une ministre à temps partiel qui s’est discréditée dès ses premières prises de parole en attaquant l’école publique, laïque et gratuite", indique le FSU-SNUipp dans un communiqué publié mardi soir.

"On voit bien que les moyens ne sont pas au rendez-vous pour financer les groupes de niveaux" évoqués par Gabriel Attal pour la rentrée 2024, renchérit Elisabeth Allain-Moreno, secrétaire générale du SE-Unsa. Pour elle, "la ministre cristallise du mécontentement, de la colère" mais "même davantage, de l'inquiétude et du doute". "On sent une grande colère" avec "le sentiment d’être baladés par l’exécutif", qui "se soucie assez peu du quotidien" des enseignants, conclue auprès de l'AFP Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat du secondaire.