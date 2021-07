"On sent que la ville s’apaise" : pourquoi la limitation à 30km/h séduit les maires

Les conducteurs parisiens vont devoir lever le pied. La vitesse sera prochainement limitée à 30 km/h pour les véhicules dans toute la capitale, conformément à une promesse de campagne de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Cette annonce pourrait bien être mise en œuvre d'ici la fin du mois d'août. Cette limitation est déjà en place dans près de 200 villes françaises comme Grenoble ou Nantes. Son objectif : plus de sécurité mais aussi plus de sérénité dans les centres-villes.

30 km/h dans tout Paris... ou presque

Moins de bruit, moins de bouchons, bref, un centre-ville plus apaisé. C'est la volonté de la mairie de Pairs en abaissant à 30 km/h la circulation dans les rues de la capitale, exceptée pour le périphérique ou pour les grands axes comme les Champs-Elysées.

L'enjeu n'est pas tant l'écologie que sécuritaire comme l'explique à Europe 1 David Belliard, l’adjoint à la maire de Paris en charge des transports. "La principale cause d'accidents mortels à Paris, ce sont d'abord les collisions avec des voitures, des poids lourds, des deux-roues motorisés. On a eu il y a quelques jours une jeune fille qui a été happée, littéralement, par une moto qui allait extrêmement vite ", rapporte-t-il. "Baisser la vitesse, c'est plus de sécurité."

Un cadre urbain apaisé

Dans les villes où cet abaissement est déjà mis en place, on en ressent les effets positifs. C'est le cas à Chartres, où l’on roule à 30km/h depuis le 1er janvier. "On sent que la ville s’apaise, qu’elle est moins agressive. On le détecte surtout au bruit des voitures, qui est associé à la notion de vitesse. C’est un changement assez radical", fait valoir le maire Jean-Pierre Gorges. La prochaine sur la liste : la ville de Montpellier qui devrait aussi sauter le pas des 30 km/h au cours du mois de juillet.