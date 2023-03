GPS-Obésité : un nouveau programme pour aider les personnes touchées par la maladie

Testé pour la première fois dans les Hauts-de-France, le programme GPS-Obésité accompagne pendant deux ans les personnes touchées par cette maladie. Pour l'instant expérimental, cet accompagnement de deux est totalement pris en charge par la sécurité sociale.

Annie, septuagénaire, est atteinte d'obésité. Lorsqu'elle marche trop longtemps, elle a du mal à reprendre sa respiration. Son poids est un véritable problème pour elle. "J'ai 40 kilos de plus que lorsque je me suis mariée. Je pesais 53 kilos à l'époque", explique-t-elle. Cela a pour conséquences d'avoir des problèmes articulations, de l'essoufflement.

L'isolement des personnes en situation d'obésité

Pour ces raisons, elle s'est inscrite au programme GPS-Obésité. Comme Annie, 70 personnes sont suivies dans les Hauts-de-France. "Les personnes en situation d'obésité souvent se sentent un peu perdues. Elles ne savent pas où s'adresser donc là c'est un GPS pour les aider à trouver l'accompagnement", explique Monique Romon, professeure émérite de Nutrition à l'Université de Lille et co-porteuse du projet, au micro d'Europe 1.

Le programme met l'accent sur les interventions de plusieurs professionnels de santé : nutritionniste, psychologue, infirmière, éducateur sportif et médecin traitant.

Deux ans de suivi totalement pris en charge

Le suivi dure deux ans et tout est pris en charge par la sécurité sociale : "Le forfait par patient a un coût mais n'est pas très cher. Si le patient reste en bonne santé, on fait pour l'avenir des économies très importantes. C'est un bon investissement", détaille Monique Romon.

"On évite par exemple que le patient devienne diabétique ou bien qu'il ait recours à la chirurgie bariatrique beaucoup plus coûteuse", poursuit-elle. L'expérimentation est mise en place dans les régions Centre-Val de Loire, Hauts-de-France et Île-de-France. L'inscription se fait sur le site de www.GPS-Obésité.fr.