Europe : 1 adulte sur 4 est en surpoids, l'OMS tire la sonnette d'alarme

L'OMS tire la sonnette d'alarme dans un rapport publié ce mardi. Aujourd'hui, en Europe, 1/4 des adultes sont obèses. Un fléau qui touche aussi les enfants, puisque 1 enfant sur 3 est en surpoids. A titre de comparaison, depuis 1975, le nombre de personnes obèses a augmenté de 138 %, c'est à dire qu'il a plus que doublé, alerte l'OMS.

Quelles sont les conséquences sur la santé ? L'obésité est à l'origine d'au moins 13 types de cancers, par la suite susceptibles de causer plus de 200.000 décès chaque année.

Dans son rapport, l'Organisation mondiale de la santé pointe du doigt les restrictions prises pour ralentir la progression du Covid : les confinements successifs et les fermetures d'écoles ont empêché les citoyens de faire du sport. Egalement, nos habitudes alimentaires ont aussi changé depuis le début de la crise sanitaire.

La piste d'une taxe sur les boissons sucrées

Tous ces facteurs augmentent le risque de se retrouver en surpoids. Selon l'OMS, pour inverser la tendance, des mesures d'urgence doivent être prises par les pouvoirs publics. L'Organisation suggère notamment de taxer les boissons sucrées, de subventionner les aliments bons pour la santé et de limiter la commercialisation des aliments malsains auprès des enfants.

Le surpoids et l'obésité seraient ainsi à l'origine de plus de 1,2 million de décès par an, représentant plus de 13% des morts dans la région, selon l'étude de l'OMS.