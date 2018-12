"Gilets jaunes" : un millier de "gilets jaunes" se rassemblent à Marseille

Environ un millier de "gilets jaunes" se sont rassemblés samedi matin devant l'Arc de Triomphe de Marseille, désirant prouver que leur mouvement ne s'essouffle pas malgré les fêtes.

"Macron démission !". Les manifestants, venus de plusieurs points de blocage à travers la région, ont commencé à se réunir dans le calme vers 10 heures Porte d'Aix, dans le centre de la ville. Des grappes de ballons jaunes avaient été installées. "Nous ne sommes pas une bande d'anarchistes assoiffés de sang et de casse comme le gouvernement et certains de ses collabos veulent nous présenter", a déclaré un orateur "gilet jaune" au micro.

"Macron, démission !", scandaient des groupes de dizaines de "gilets jaunes" descendant de la gare Saint-Charles et rejoignant le rassemblement. Une équipe de BFMTV avait été expulsée au début du rassemblement sous les huées et les cris de "menteurs".

Un rassemblement de toute la région. Venus de plusieurs points de blocage de la région, dont l'étang de Berre et le péage de la barque, près d'Aix, ils ont demandé pour la plupart la démission d'Emmanuel Macron ou le Référendum d'initiative citoyenne (RIC). Priscilla Ludosky, cette automobiliste francilienne considérée comme l'une des initiatrices du mouvement des "gilets jaunes" avec sa pétition en octobre contre la hausse des taxes sur les carburants, est venue les soutenir.

Les #giletsjaunes rassemblés Porte d’Aix à Marseille. pic.twitter.com/xBNWyKGXzA — France Bleu Provence (@bleuprovence) 29 décembre 2018

Plus de pouvoir d'achat et un référendum. "Ce qui ressort auprès de toutes les personnes qui ont quelque chose à dire, c'est qu'on veut retrouver du pouvoir d'achat et avoir notre mot à dire dans les décisions", a-t-elle déclaré. "On veut un référendum sur la mise en place du RIC [Référendum d'Initiative citoyenne], la baisse des taxes sur les produits de première nécessité et la baisse des rentes du gouvernement. C'est à la population de décider", a-t-elle ajouté.