"Gilets jaunes" : deux journalistes de France 2 agressées près du péage du Boulou

Deux journalistes de France 2 Montpellier ont déclaré samedi avoir été "violemment" agressées samedi par des manifestants "gilets jaunes", lors de l'acte 6, alors qu'elles couvraient un rassemblement au Boulou, près de la frontière franco-espagnole.

"Pourchassées par une foule de manifestants". Les deux journalistes de France 2 ont porté plainte. La chaîne a indiqué qu'elle comptait faire de même. Anne Domy, rédactrice, et Audrey Guiraud, journalistes reporter d'images (JRI), se trouvaient près du péage de l'autoroute A9 du Boulou, que des manifestants avaient partiellement bloqué au cours de la journée. "Tout a basculé dans l'après-midi, quand les forces de l'ordre ont lancé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants et qu'un mouvement de panique s'est emparé de la foule", a expliqué au téléphone Anne Domy.

"Sauvées" par un "gilet jaune". "Avec ma collègue, on a été prises à partie et pourchassées par une foule de manifestants qui nous a complètement encerclées. Nous avons reçu des coups dans le dos", a-t-elle dit encore sous le choc. "Vendues", "vous ne faites que trafiquer la réalité", criaient avec rage des "gilets jaunes", hommes et femmes confondus, a-t-elle ajouté. Les deux journalistes disent avoir été "sauvées" par un "gilet jaune" qui s'est interposé et leur a permis de s'enfuir "sous une pluie d'insultes".

Communiqué de la SDJ de France 2 suite à l'agression, aujourd'hui, de deux de nos consœurs qui couvraient la mobilisation des "gilets jaunes". pic.twitter.com/91zYpXOn3B — SDJ France 2 (@SdjFrance2) December 22, 2018

Une violence "inacceptable". Les deux journalistes de France 2 ont porté plainte. La chaîne a indiqué qu'elle comptait également déposer une plainte. De son côté la SDJ - société des journalistes - de France 2 a publié un communiqué et "condamne fermement l'agression [...] d'Anne Domy et Audrey Giraud" en qualifiant cette violence "d'inacceptable". La patronne de France Télévisions a également appelé à ce que les violences contre les journalistes cessent : "STOP aux violences contre ceux et celles qui permettent la liberté d'expression", a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

Deux journalistes de @Francetele ont encore été agressées hier, des femmes comme d’habitude, décidément. STOP aux violences contre ceux et celles qui permettent la liberté d’expression. — Delphine Ernotte (@DelphineErnotte) December 23, 2018

Une équipe de BFMTV et une journaliste du Progrès également prises à partie. Ce n'est pas la première fois que des reporters sont agressés par des "gilets jaunes". Le même jour, une équipe de BFMTV et une journaliste du "Progrès" prises à partie par une vingtaine de "gilets jaunes", à Saint-Chamond dans La Loire. Fin novembre, cinq journalistes de CNEWS et BFMTV avaient porté plainte pour "violences aggravées", "menaces de mort", "tentative d'agression en réunion", rapportant avoir reçu des coups de pied, des crachats et avoir été poursuivis dans la rue dans la ville de Toulouse.