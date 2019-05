EN DIRECT - Gilets jaunes, acte 27 : de nouvelles manifestations pour les six mois du mouvement

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Six mois après le début du mouvement, les "gilets jaunes" ne lâchent rien. De nouvelles manifestations sont prévues dans l’Hexagone à l’occasion de "l’acte 27", ce samedi. Mais la mobilisation, à la peine depuis plusieurs semaines, pourrait être de nouveau en baisse, alors que seules 18.600 personnes ont battu le pavé la semaine dernière, soit le chiffre le plus faible depuis le début du mouvement, selon le ministère de l’Intérieur.

Emmanuel Macron a en tout cas jugé vendredi que le mouvement des "gilets jaunes" n'avait "plus de débouché politique". "Je considère pour ma part que j'ai apporté des réponses aux Françaises et aux Français sur ce qui avait conduit à ce mouvement (...) Je crois que (pour) celles et ceux qui continuent aujourd'hui (à manifester), il n'y a plus de débouché politique. Nous avons fait notre part de travail", a-t-il déclaré.

Les principales informations à retenir : Les "gilets jaunes" manifestent pour le 27ème samedi consécutif

Une interdiction de manifester a été prise près des Champs-Élysées, autour de Notre-Dame et aux abords de l’Assemblée

Des appels nationaux à manifester ont notamment été lancés à Reims et à Nancy

"Gilets jaunes" et revendications écologiques

À Paris, la préfecture de police a de nouveau pris un arrêté interdisant les manifestations dans les secteurs des Champs-Élysées, de la cathédrale Notre-Dame, incendiée mi-avril, et de l’Assemblée nationale. Comme chaque semaine, une dizaine de stations de métro et de rues sont ainsi fermées.

Un appel à manifester sur "la plus belle avenue du monde" a toutefois été lancé sur Facebook, une manifestation axée cette fois sur la lutte contre le glyphosate, alors que se tient ce week-end la Marche annuelle mondiale contre le groupe Monsanto. "Le 18 mai, on regagne notre droit de manifester sur les Champs-Élysées sans glyphosate ! On se bat pour protéger notre écosystème contre les gros pollueurs !", peut-on lire sur l'événement. Une autre manifestation parisienne partira de La Défense pour rejoindre Montmartre.

En régions, certains rassemblements s’annoncent suivis, notamment à Nantes, Lyon ou Toulouse. Deux appels nationaux à manifester ont été lancés à Reims et à Nancy, mais il reste difficile de mesurer l’ampleur de la mobilisation attendue.

À Bordeaux, l’un des bastions du mouvement, un collectif de "gilets jaunes" girondins s’est associé à la Marche mondiale contre Monsanto, qui est elle déclarée et prévue dans une trentaine d'autres villes de France.

Des leaders toujours motivés ?

Malgré la faible mobilisation des dernières semaines, les figures du mouvement ne lâchent rien. Maxime Nicolle a annoncé mercredi sur Facebook se rendre pour "l’acte 27" à une manifestation où il fera du parapente "pour le RIC", près de Grenoble, à Saint-Hilaire-du-Touvet, loin des pavés urbains.

Eric Drouet a quant à lui appelé dimanche dernier les "gilets jaunes" à ne pas s’éparpiller, alors que les "cortèges à thème" se multiplient. "Plein de gens, et j'en fais partie, sont en train d'être dégoûtés du mouvement", a-t-il averti, tout en incitant les manifestants à rester mobilisés. Lassé, Eric Drouet ? Ce chauffeur routier de 34 ans avait annoncé fin avril faire "une pause", dans une publication Facebook… qui a depuis été supprimée.