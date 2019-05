EN DIRECT - Gilets jaunes : Nantes et Lyon épicentres de l’acte 26

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Les "gilets jaunes" espèrent un rebond. Une semaine après la plus faible mobilisation enregistrée depuis le début du mouvement, tous les regards sont tournés en région pour cet "acte 26", samedi. Les "gilets jaunes" ont annoncé deux manifestations d’ampleur à Lyon et à Nantes. Des défilés sont également prévus à Lille, Toulouse, Strasbourg ou Dijon. A Paris, l’accès aux Champs-Elysées est à nouveau fermé aux manifestants. Suivez en direct cet "acte 26".

Les informations à retenir : >> Les "gilets jaunes" ont enregistré leur plus faible mobilisation la semaine dernière >> Le mouvement espère remobiliser en région, notamment à Lyon et à Nantes >> L’accès aux Champs-Elysées est à nouveau interdit à Paris

Lyon et Nantes, épicentres de "l’acte 26"

Les "gilets jaunes" se cherchent un nouveau souffle après un acte 25 ayant mobilisé moins de 19.000 personnes, soit le plus faible total depuis le début du mouvement en novembre dernier. Deux mobilisations d’ampleurs sont attendues à Lyon et à Nantes. Jerôme Rodrigues, figure des "gilets jaunes" (il avait été gravement blessé à un œil par un tir de projectile des forces de l’ordre), sera présent à Lyon. Quatre zones de la ville, essentiellement commerçantes, seront interdites aux manifestants.

A Nantes, les autorités tablent sur la présence de 2.000 "gilets jaunes". "500 ultras" sont également attendus, ce qui a incité les forces de l’ordre a renforcé leur dispositif de sécurité. Un dispositif d’interdiction de manifester dans le centre-ville a été pris par la préfecture. Des manifestations ont également été annoncées à Strasbourg, Lille, Toulouse, Dijon ou Orléans.

Peu de manifestants attendus à Paris

A Paris, la mobilisation devrait être de faible ampleur. Sur Facebook, à peine plus de 200 personnes se déclarent participants aux deux événements prévus dans la capitale. Un cortège de "soutien aux enseignants" devrait défiler depuis Jussieu, dans le 5e arrondissement. Les Champs-Elysées seront à nouveau interdits aux manifestants, dans un périmètre comprenant l’Elysée et l’Assemblée nationale, ainsi que le secteur de Notre-Dame.