"Gilets jaunes" : cinq personnes comparaîtront en juin pour recel de vol lors de la manifestation parisienne

Cinq "gilets jaunes" interpellés à Fleury-les-Aubrais, dans le Loiret, sont convoqués en juin devant la justice pour recel d'objets volés lors de la manifestation parisienne des "gilets jaunes" samedi, a indiqué lundi le procureur de la République d'Orléans, confirmant une information d'Europe 1.

Cafetière Nespresso et collier Swarovski. Quatre femmes et un homme, âgés de 27 à 58 ans et originaires de Montluçon, dans l'Allier, ont été interpellés samedi soir dans le train, en gare de Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans, alors qu'ils rentraient chez eux après avoir participé à la manifestation. "C'est un passager du train qui a donné l'alerte alors que ces personnes se vantaient d'avoir récupéré des objets volés sur les Champs-Élysées", a indiqué Nicolas Bessone, procureur de la République d'Orléans. Parmi ces objets, une cafetière de marque Nespresso, un collier Swarovski ainsi que des vêtements Celio et Hugo Boss.

Interpellés, les cinq "gilets jaunes" ont été placés en garde à vue. Ils ont reconnu avoir participé à la manifestation, mais pas aux saccages et aux pillages des magasins, assurant avoir seulement "récupéré" les objets. Remis en liberté, ils comparaîtront le 3 juin pour recel d'objets volés. La peine encourue pour ce type de délit est de cinq ans de prison.