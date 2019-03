INFORMATION EUROPE 1 - Cinq "gilets jaunes" interpellés dans le train près d'Orléans, les bras chargés d'objets volés

Cinq "gilets jaunes" ont été interpellés samedi soir en gare des Aubrais, près d'Orléans, en possession d'objets sans doute issus des pillages sur les Champs-Élysées un peu plus tôt dans la journée, selon les informations recueillies par Europe 1.

Des vêtements Hugo Boss, une cafetière Nespresso… C'est un passager du train, parti de la gare d'Austerlitz, qui a appelé la police, après avoir entendu plusieurs personnes se vanter d'avoir sur elles des objets dérobés lors de l'"acte 18" du mouvement, à Paris. À leur passage en gare des Aubrais, les suspects – quatre femmes et un homme, âgés de 40 à 55 ans et originaires de Montluçon, dans l'Allier – ont été arrêtés. Sur eux, les policiers ont découvert une cafetière Nespresso, une dizaine de vêtements Hugo Boss et Celio, et un collier Swarovski.

Les quatre femmes étaient jusque-là inconnues de la justice. L'homme était quant à lui connu pour conduite sous l'emprise de l'alcool. En garde à vue, ils ont déclaré avoir trouvé ces objets par terre. Ils seront jugés le 3 juin pour recel.