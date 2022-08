Gend'viti : la première brigade mobile pour sécuriser les vendanges en Champagne

Cerné par les vignes champenoises, un bus bleu de la gendarmerie: c'est celui de "Gend'viti", la première brigade de gendarmerie mobile en France dédiée à la viticulture, un dispositif expérimenté depuis le 15 août qui pourrait être pérennisée, selon les gendarmes. Composée de cinq militaires, cette brigade est opérationnelle le temps des vendanges, jusqu'au 26 septembre. Le bus sillonne le secteur d'Epernay (Marne), épicentre de l'appellation Champagne.

Un spectre d'intervention très large

C'est "une période sensible en raison de cet afflux assez massif de population. Nous nous déplaçons en différents lieux, essentiellement pour des missions de prévention", explique le chef d'escadron Yann Basso, commandant de la brigade de gendarmerie d'Epernay. Mais le spectre d'intervention est "très large", ajoute-t-il: respect du droit du travail et des conditions d'hébergement, médiation lors d'installations anarchiques, prise de plaintes en cas de vols, lutte contre les dépôts de déchets sauvages... Le bus est "un point d'appui visible et un point d'accueil fixe, avec un véritable bureau", précise-t-il.

Le dispositif est complété de trois VTT électriques et de voitures. Les gendarmes ont été recrutés au sein de chacune des cinq brigades que chapeaute la compagnie d'Epernay. Pendant ces six semaines, l'effectif est renforcé par des réservistes. A partir de lundi et jusqu'au 11 septembre, la Garde Républicaine déploie aussi dans le secteur deux escouades, soit douze cavaliers.

Vols et cambriolages surtout avant les fêtes de fin d'année

La création de cette brigade mobile -- comme la présence de la Garde républicaine depuis une dizaine d'années -- résulte du "Plan Champagne" conclu entre la Gendarmerie nationale et l'interprofession champenoise, dans le but de sécuriser économiquement la filière. "Il s'agit d'une expérimentation, qui pourrait être reconduite à une autre période de l'année et à d'autres endroits", observe le commandant Basso.

En matière d'atteintes aux biens, la période des vendanges est plutôt celle de l'accalmie, note la gendarmerie. Vols et cambriolages ont lieu davantage "en amont et en aval", notamment avant les fêtes de fin d'année. Chez les professionnels, l'attente est forte. "Il y a des gens qui viennent qui n'ont rien à voir avec les vendangeurs, ils sont là pour des repérages", observe Lionel Launay, vigneron indépendant à Barbonne-Fayel.

Son domaine d'un quinzaine d'hectares a été victime, en 2018 et 2019, de deux gros cambriolages. Des hommes cagoulés ont notamment dérobé 2.500 bouteilles, d'une valeur d'environ 40.000 euros.