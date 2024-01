Galette des rois : en Normandie, une boulangerie remplace la fève par un petit lingot d'or pour l'Épiphanie

Nous sommes le 6 janvier, c'est l'Épiphanie, première fête de l'année. L'occasion comme chaque année de tirer les rois et manger une bonne galette, vendue avec sa couronne. Certains artisans vont encore plus loin : ils remplacent la fève par de petits lingots d'or d'une valeur de 350 euros. Il y en a trois à gagner à la boulangerie du Vieil-Évreux en Normandie.

Les galettes dorées sortent tout juste du four sous l'œil attentif du pâtissier. "Elles sont très belles, le feuilletage a bien levé et c'est ça qui va rendre cet aspect aussi croustillant." Peut-être dans l'une d'elles se cache l'un des trois lingots d'or. "Je veux remercier tous nos clients sans qui on ne serait pas là. Et quelle meilleure occasion que la galette pour pouvoir faire ça !", se réjouit le pâtissier.

Un des trois lingots déjà trouvé

Mais il n'a pas besoin de cette opération pour vendre son produit phare. "Depuis qu'on est ouvert, on a toujours eu un gros succès avec notre galette. Je pense que le produit est qualitatif, les saveurs, au caramel ou poire-chocolat, ça sort un peu de l'ordinaire."

Le savoir-faire de la boulangerie, c'est avant tout ce qui attire les clients. "Je suis venue acheter deux baguettes, et puis ça m'a tenté d'acheter deux mini-galettes", sourit Raymonde. "J'ai vu que son rayon était bien appétissant, bien coloré, ça fait comme une patine dorée." Raymonde n'était pas au courant de l'opération, mais elle est ravie d'apprendre qu'elle peut gagner un lingot d'or : "Wahou, j'espère que je vais l'avoir", s'exclame-t-elle. Raymonde n'a plus que deux chances de gagner : un des trois lingots a déjà été trouvé.