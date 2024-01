Épiphanie : un rendez-vous important pour les catholiques

Un rendez-vous important pour les catholiques. En ce jour d'Épiphanie, le pape donne une messe à la basilique Saint-Pierre au Vatican. Si la coutume de la galette des rois est plus qu'établie, les origines de cette fête restent encore méconnues. En Italie, par exemple, l'Épiphanie est synonyme de Befana, une sympathique sorcière qui passe dans les maisons distribuer aux enfants des friandises ou du charbon, en fonction de s'ils ont été sages ou non. Dans le petit État du Vatican et pour les catholiques, c'est une autre histoire.

Pour les croyants, c'est aujourd'hui que l'enfant Jésus se manifeste à l'ensemble des peuples. Pour ce faire, l'enfant divin a pu compter sur les fameux rois mages. Ces "savants", nom donné par le pape Benoit XVI en 2011, représentent les hommes et les femmes qui recherchent Dieu. À travers ces figures, ce sont tous les peuples qui sont représentés.

Dans les écrits catholiques, ils trouvent l'enfant Jésus en suivant une étoile. "C'est comme une étoile que Jésus vient se présenter à tous les peuples et illuminer les nuits de l'humanité", avait déclaré le pape il y a un an lors de la messe de l'Épiphanie. Une fête qui pour les catholiques du monde représente un message d'espoir.