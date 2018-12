Fronde des policiers : un accord de revalorisation salariale a été conclu entre Castaner et les syndicats

Le ministre de l'intérieur Christophe Castaner et les trois principaux syndicats de gardiens de la paix ont conclu mercredi soir un accord de revalorisation salariale après une journée de contestation dans la police. "On a obtenu une avancée assez conséquente", a déclaré devant la presse le secrétaire général du syndicat Unité-SGP Police, Yves Lefebvre, à l'issue de plusieurs heures de négociations place Beauvau. Les syndicats ont notamment obtenu une augmentation de salaire de 120 euros nets par mois pour les gardiens de la paix et les gradés, selon le reporter d'Europe 1 présent sur place.

120 euros nets/mois d'augmentation pour les gardiens et gradés, "il n'y a plus de blocage" des policiers, annoncent les syndicats — Pierre de Cossette (@Pdecossette) 19 décembre 2018

Une journée de contestation. Rejoint par Unité-SGP-FO, le syndicat Alliance avait lancé pour mercredi le mot d'ordre "Fermons les commissariats" et demandé "à tous les policiers de France de ne sortir que sur appel" d'urgence pour réclamer de meilleures conditions de travail et de rémunération. Le mouvement a donné lieu à des fermetures "symboliques" de commissariats et à une grève du zèle dans plusieurs villes.

La grogne s'était également fait sentir mercredi matin aux aéroports parisiens de Roissy et d'Orly où des fonctionnaires de la Police aux frontières ont appliqué un contrôle scrupuleux des passeports en soutien à leurs collègues. De longues files d'attente s'étaient formées mais aucun vol n'a été retardé.