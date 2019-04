Frédéric, 46 ans, victime de bore-out : "L'épuisement par l'ennui, c'est terrible, c'est ce qu'il y a de pire"

VOS EXPÉRIENCES DE VIE

Frédéric, 46 ans, a été victime d'un syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui, plus communément appelé "bore-out". Responsable des services généraux dans une entreprise du secteur du luxe, il s'est peu à peu retrouvé privé de toute tâche significative après un revers financier, au point de sombrer dans une grave dépression. Désormais en procès avec son ex-employeur, il raconte à Olivier Delacroix, sur Europe 1, les effets psychologiques de sa mise au placard.

"Quand j'essayais d'évoquer le sujet avec mes différents responsables hiérarchiques, ils m'offraient un café, et me demandaient d'aller chercher leurs enfants au golf, parce qu'ils n'avaient rien à me faire faire. On venait de perdre un très gros contrat, on était dans l'expectative. Tout le monde avait la trouille, et là où vous avez des potes, ces potes deviennent vos pires ennemis, et votre famille ne peut pas comprendre.

L'inactivité dans laquelle Frédéric se sent enfermé par son entreprise a nourri un sentiment de culpabilité de plus en plus difficile à gérer.

[J'éprouvais] de la honte. La honte d'être payé à ne rien foutre. La honte de ne pas pouvoir en parler à qui que ce soit, pas même à mes collègues. […] C'est terrible, vous n'en dormez plus la nuit. Vous vous réveillez en pleine nuit à chialer. Ce sont les larmes qui vous réveillent. […] Quand j'arrivais au travail, je fuyais mes collègues alors que j'étais responsable des services généraux, donc normalement j'étais à leur service. [...]

On craque, on craque complètement.

Ce n'est qu'après un grave accident de voiture que Frédéric a été en mesure de mettre un mot sur son désarroi : le "bore-out".

Je l'ai découvert parce que j'ai fait une crise d'épilepsie au volant. J'ai été transféré, dans le coma, à l'hôpital Bicêtre [au Kremlin-Bicêtre, en région parisienne, ndlr]. Après être sorti du coma, j'ai été reconvoqué par le médecin deux-trois semaines plus tard. Je ne pouvais que pleurer, je ne savais pas parler. Je pouvais juste lui montrer des échanges de mails. De temps en temps, sur une heure et demi de rendez-vous, j'arrivais à faire trois phrases. Il a fermé mon dossier, et dessus il a écrit en gros : BORE OUT.

Je lui ai dit : 'Non docteur, vous vous êtes trompé'. Il m'a répondu : 'Non'. Je suis sorti et suis rentré en taxi, parce que j'étais épuisé psychologiquement et physiquement. Quelques jours après, j'ai commencé à faire des recherches. En fait, ça veut dire l'épuisement par l'ennui. C'est terrible. C'est ce qu'il y a de pire. On n'a qu'une seule et unique envie : se suicider.

Frédéric est désormais plongé dans une bataille judiciaire pour faire reconnaître la responsabilité de son employeur dans sa dépression.

[Le bore-out et le burn-out] sont des anglicismes qui ne seront jamais retenus par la justice et sont simplement résumés par 'harcèlement professionnel'. C'est à ce titre que l'entreprise a été condamnée. […]

Nous avons fait appel des deux côtés. Le jugement actuel est avec une exécution provisoire et l'appel n'est pas suspensif de la condamnation. […] Le montant total est de 50.000 euros… C'est une entreprise du monde du luxe, qui fait à peu près de 400 à 500 millions de chiffre d'affaire par an, uniquement côté français, sachant que la maison mère est aux Etats-Unis."