France-Maroc : les commerçants des Champs-Élysées se barricadent

Les Champs-Élysées restent ouverts à la circulation malgré le match. La plus belle avenue du monde est le point de rassemblement privilégié des supporteurs. Ils étaient 20.000 samedi soir après la victoire du Maroc et de la France. Très vite, les effusions de joie se sont transformés en interpellation et magasins vandalisés. Alors, afin d'éviter le même scénario, certains commerçants décident de fermer plus tôt.

"On préfère perdre de l'argent et ne pas être en danger"

Au numéro 31 de l'avenue des Champs-Élysées, devant une pizzeria, Sylviane gère un kiosque à journaux. Elle n'attend qu'une chose que cette Coupe du monde se termine : "Ça nous embête vraiment. Ça finit toujours mal malheureusement. Tant mieux si on gagne mais il ne faut pas faire le bazar ! Je veux bien que ce soit la joie mais il ne faut pas que ce soit le foutoir partout, c'est lamentable. Nous sommes obligés de fermer de bonne heure", raconte la commerçante au micro d'Europe 1. Sylviane fermera son kiosque à journaux ce mercredi à 18 heures.

Ahmad, restaurateur, a également pris la décision de fermer plus tôt. Un choix qui n'est pas sans conséquence : "Déjà sur le loyer. Tout ça, c'est cher, il y a les salariés, on perd beaucoup d'argent. Mais avec tous les problèmes qu'il y a déjà eus sur les Champs, on préfère perdre de l'argent et ne pas être en danger".

Ahmad espère retrouver son restaurant intact. 2.000 policiers seront déployés sur les Champs-Élysées ce mercredi. C'est 800 de plus que lors du dernier match du Maroc face au Portugal.