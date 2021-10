Formation professionnelle : le CPF est-il inadapté au marché du travail ?

Se dirige-t-on vers un nouveau Compte personnel de formation ? Presque deux ans après son lancement, le CPF va faire peau neuve : le 4 novembre seront lancés un nouveau site internet et une nouvelle application mobile pour plus de lisibilité, et surtout plus d'efficacité.

Le permis de conduire, première formation

Le succès du CPF n'est plus à prouver. Depuis son lancement, deux millions de dossiers ont été traités et plus d'un million de formations ont été dispensées l'an dernier. Mais toutes ne répondent pas aux besoins réels des entreprises, ce qui pose un certain nombre de problèmes, surtout dans un contexte de pénurie de main d'œuvre.

C'est ce qu'explique Michel Beaugas, secrétaire confédéral de Force Ouvrière. "Quand on regarde le top 10 des formations, c'est le permis de conduire qui sort premier. Et la question se pose de savoir si c'est à la formation professionnelle de le payer", s'interroge-t-il. "Il y a également l'exemple des certifications obligatoires qui, normalement, relèvent de l'entreprise. C'est à elle de payer et non pas au salarié avec son CPF. Donc nous souhaitons un recentrage sur de la formation qualifiante qui permette au salarié soit de monter en qualifications au sein de son entreprise, soit de pouvoir faire une transition professionnelle vers une autre entreprise", détaille-t-il.

Mais fort de son succès, le CPF a également attiré des acteurs peu scrupuleux. Alors pour éviter les arnaques, le gouvernement met en place une certification Qualiopi. Il s'agit d'une sorte de label de confiance que devront obtenir les centres de formation s'ils veulent accéder à des financements. Elle entrera en vigueur le 1er janvier prochain.