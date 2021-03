Arnaque sur les comptes personnels de formation : plus de 10 millions d'euros dérobés

C'est un nouveau terrain de chasse pour les escrocs : le compte personnel de formation. Plusieurs milliers de salariés ou de demandeurs d’emploi se sont faits berner ces derniers mois par de faux organismes de formation. Derrière ces derniers se trouvent des arnaqueurs qui parviennent à détourner l'argent déposé sur ces comptes, et à qui les victimes ont imprudemment donné leur identifiant et leur mot de passe.

L'arnaque commence souvent par un SMS. L’interlocuteur se fait passer pour la Caisse des dépôts et consignations ou pour Pôle Emploi et vous explique que certains droits dont vous disposez via votre compte personnel formation vont bientôt atteindre leur date de péremption. Selon ce texto frauduleux, il est dans votre intérêt de donner votre identifiant et votre mot de passe sinon vous allez perdre ces droits.

26 plaintes déposées en justice

Environ 10.000 titulaires d’un compte personnel de formation se sont ainsi faits avoir. Dans la foulée, les escrocs, usurpant l’identité d’un organisme de formation agréé, n’ont plus qu’à siphonner les droits que vous avez sur votre compte de formation, sachant que ces droits ne se comptent plus en heures mais en euros. La Caisse des Dépôts, appelée lundi matin par Europe 1, confirme l’information du Parisien.

Au total, entre 10 et 12 millions d’euros ont ainsi été volés, et 26 plaintes ont été déposées en justice pour fraude. Cependant, lorsque les victimes découvrent la fraude, il leur suffit d’aller sur moncompteformation.fr ou d’appeler un numéro de téléphone (le 09 70 82 35 51) pour que la Caisse des dépôts leur reconstitue leurs droits. Mais la meilleure chose à faire reste de ne jamais donner son identifiant et son mot de passe, et de ne jamais accepter des formations à prendre dans les deux jours.