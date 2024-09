Formation du nouveau gouvernement : le casse-tête d’un casting très mathématique

Après sa nomination, la priorité de Michel Barnier est de composer le plus rapidement possible son gouvernement. Le nouveau Premier ministre poursuit ses consultations. Il a reçu ce lundi des représentants du groupe Liot et recevra "prochainement des personnalités de gauche", fait savoir son entourage, précisant qu'il "en a déjà eu au téléphone". Un futur ministre ne sera pas choisi pour ses compétences mais pour ses capacités à nouer des alliances.

Il faut d’abord trouver des ministres consensuels susceptibles de ne pas braquer les oppositions et en premier lieu le Rassemblement national de Marine Le Pen. Michel Barnier doit également composer avec le camp présidentiel et ne pas proposer des noms qui pourraient le heurter. Le Premier ministre qui a lui-même promis "des ruptures", doit malgré tout marquer un renouvellement et ne pas reconduire trop de ministres sortants. Pourtant, ils sont nombreux à espérer rester.

Composer avec Emmanuel Macron

Pour assurer sa survie, Michel Barnier ne peut pas former un gouvernement reposant uniquement sur sa propre famille politique même si la droite devrait en former le socle. Le nouveau locataire de Matignon laisse d’ailleurs entendre qu’il est prêt à puiser à gauche. Mais, alors que le Nouveau Front populaire ferme la porte à toute participation, la liste des potentiels entrants semble bien maigre.

Le Premier ministre doit enfin composer avec Emmanuel Macron, même si le chef de l'État promet de se tenir en retrait. Il semble toutefois évident qu’il pèsera en particulier sur les postes régaliens relevant dans l'usage de son domaine réservé.