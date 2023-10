Florence a ouvert un hôtel LGBT : «Il fallait un endroit comme ça»

PODCAST

Les agressions physiques à caractère homophobes ont augmenté de 28 % en 2022 par rapport à l’année précédente selon un rapport de l'association SOS homophobie. Aujourd’hui encore, certaines destinations de vacances peuvent s’avérer plus complexes que d’autres pour les personnes LGBT+. Pour remédier à cela, des entrepreneurs ont créé des plateformes de location touristiques destinées aux personnes homosexuelles ainsi que des logements. C’est le cas de Florence qui a ouvert un hôtel en haute montagne exclusivement réservé à la communauté gay et lesbienne. Elle raconte son histoire et son projet dans cet épisode du podcast "Dans les yeux d’Olivier" produit par Europe 1 Studio.

Un lieu de sérénité

Pour Florence qui a grandi loin des grandes villes, cela n’a pas toujours été facile d’affirmer son homosexualité : "Quand tu rentres avec ta copine dans une salle, il y a toujours des regards", confie-t-elle. C’est pourquoi cette skieuse de 47 ans a décidé d’ouvrir un hôtel réservé à la communauté LGBT : "J’avais envie que les gens passent des vacances sans ce poids", affirme-t-elle dans cet épisode du podcast.

Les voyageurs homosexuels peuvent parfois encore être victimes d'homophobie de la part des propriétaires de certains hébergements. Les logements sont encore trop peu adaptés aux couples de même sexe : "Quand on réserve une chambre pour deux femmes, systématiquement on nous met deux lits séparés", confie Florence. Les logements proposés dans son hôtel permettent alors d’optimiser le confort des personnes homosexuelles et de garantir une certaine sécurité des voyageurs.

Un espace d’échange

Ces hébergements perçus quelquefois comme trop "communautaires" ont parfois été controversés lors de leur apparition ces dernières années. "On ne vient pas pour éviter la présence masculine, on vient pour se retrouver entre nous", défend une voyageuse. Pour les clients de Florence, ce sont des lieux de confiance où il est possible "d’échanger des expériences". "Il faudrait qu’il y ait moins de lieux comme ça, cela voudrait dire que l’on serait accepté comme ici, partout…", conclut une vacancière dans cet épisode du podcast "Dans les yeux d’Olivier" produit par Europe 1 Studio.