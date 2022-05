Fin du masque dans les transports : qu'en pensent les passagers des avions ?

Le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports en commun depuis ce lundi, y compris dans l'avion. Dans le terminal des arrivées de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, il n'y quasiment plus de masques sur les visages, mais des sourires à la place. Elie arrive d'une correspondance à Marrakech et elle a appris la bonne nouvelle en plein vol. "On nous a prévenus à minuit dans l'avion ! C'était génial, surtout pour dormir", se réjouit-elle au micro d'Europe 1, tout en tirant ses valises.

Un retour à la vie d'avant

Ce retour à la vie d'avant était très attendu, surtout par les passagers des vols long-courriers. Loïc sort d'un vol de dix heures entre Los Angeles et Paris, et pour lui cela change tout : "On revit ! Surtout avec les enfants, c'est vraiment agréable." Alan qui sort du même vol partage ce sentiment : "C'est vraiment agréable et ça donne plus envie d’engager la conversation avec nos voisins. On voit les visages !"

Prudence pour certains

Mais certains font encore preuve de prudence et ne comptent pas le retirer pour le moment. C'est le cas d'Alexandre qui a gardé son masque tout le long du vol. "J'estime personnellement que le virus circule encore, donc je préfère le garder sur moi, pour le moment", s'explique-t-il. Barbara l'a, elle aussi, gardé sur le nez. "Mon voisin ne faisait que tousser, j'avoue que j'ai eu un peu peur…", s'amuse-t-elle. Certaines compagnies continuent d'exiger le port du masque par peur des contaminations au Covid-19.