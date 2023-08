Fin des vacances et addition salée à la pompe : une double peine pour les Français

Certains vacanciers ont dû écourter leur séjour, comme Franck, parti à Saint-Tropez avec sa femme et ses quatre enfants. Les frais d'essence sont trop chers pour son camping-car et son fourgon. "À 350 euros, juste pour descendre dans le sud en gazole. Ce qui fait du 700 euros aller-retour. C'est très compliqué, alors on fait très attention. En rentrant à la maison, les enfants reprennent le sport. Il y a des licences à payer. Avec le budget course aussi, on se prive un peu plus. On fait attention, c'est sûr", explique le père de famille.

"L'essence, c'est toute l'année, mais ça pèse sur le budget"

Stéphane, lui, est parti faire le tour de la France en camionnette avec son fils et son chien. Lui aussi, face à la hausse des prix du carburant, est contraint de s'adapter. "Je devais partir dans les Pyrénées et en fait, je suis resté dans le centre de la France. 2.000 kilomètres en moins, cela fait quand même 300 à 400 euros en moins. Et puis au lieu de partir quatre semaines, je suis parti trois semaines", détaille-t-il.

Il faut dire que les prix des carburants ont augmenté depuis le début des vacances sur cette aire d'autoroute près de Lyon. Le sans-plomb 95, 98 et le gazole dépassent tous les 2,95 euros. Forcément, Sophie s'inquiète à son retour de vacances.

"On sait qu'il faut rentrer pour mettre de l'essence et moi, je dois aller travailler avec ma voiture. Donc l'essence, c'est toute l'année, mais ça pèse sur le budget", explique la vacancière. Les prix du carburant à la pompe ne devraient pas baisser de sitôt. Avec la reprise du travail ce lundi, beaucoup de salariés savent déjà qu'il faudra faire attention à leurs dépenses.