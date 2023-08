«Les oubliés des vacances» : une journée au zoo de Beauval pour 32 enfants avec le Secours populaire

Un enfant sur trois ne part pas en vacances, selon le Secours populaire. Comme chaque année, l'association organise une "Journée des oubliés des vacances", à destination des familles les plus précaires. Ce jeudi, direction le zoo de Beauval pour 32 enfants âgés de six à onze ans.

"Je suis très impatiente !"

Des sourires, beaucoup d'impatience… Les 32 enfants ont tous ont leur petit sac à dos et leur gourde pour passer une journée au zoo de Beauval. "Je suis très impatiente ! C'est la première fois que je vais aller au zoo. On va voir des animaux, on va pouvoir apprendre des trucs sur eux, j'aimerais vraiment voir un panda", s'enthousiasme Imane.

"Les enfants vont avoir des étoiles dans les yeux !"

La "Journée des oubliés" est souvent l'occasion pour ces enfants de partir en vacances pour la première fois. "Ça leur permet de pouvoir raconter leur journée de vacances quand ils rentrent à l'école et d'être pareil que tous les autres enfants qui auront passé des vacances avec leurs parents", indique la responsable Marie-Pierre Castel qui suit cette opération du Secours populaire depuis neuf ans. "Cette année, c'est Beauval, ils vont faire plein de choses et ça va être encore une superbe journée. Les enfants vont avoir des étoiles dans les yeux !" se réjouit-elle.

Ces enfants pourront pique-niquer dans le zoo de Beauval, l'un des plus grands en France. Chaque année, grâce au Secours populaire, des milliers d'enfants goûtent à la joie de partir en vacances.