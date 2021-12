Fêtes de Noël : comment (et pourquoi) bien déguster son champagne ?

Il fait partie des incontournables des fêtes de Noël : le champagne. Vous pourrez donc vous livrer à sa dégustation dès ce vendredi soir, d'autant que celle-ci éveille tous les sens. C'est en tout cas les conclusions d'un docteur en neurosciences de l'Institut Pasteur à Paris. Il a livré ses découvertes sur la question au micro d'Europe 1.

"C'est facile de déguster un verre de champagne, mais pour le cerveau, c'est au moins quatre à cinq canaux d'informations qui arrivent en même temps. Donc c'est un sujet très complexe", explique-t-il. "Tous les sens sont sollicités, en commençant par les yeux qui vont regarder la couleur et en particulier les bulles qui montent dans le verre. On va aussi écouter le 'pop' de la bouteille. Et puis, une fois que le champagne est porté au visage, on va le sentir avec son nez. Puis ensuite, on va le boire. Et quand on boit, c'est encore plus une explosion de sens puisque l'on va voir des informations gustatives", assure le scientifique.

Écouter le champagne

Selon lui, du sucré au salé en passant par l'acide ou l'amer, tout est pris en compte. "On est envahi par toutes les dimensions de texture et on va aussi analyser la mousse que l'on a en bouche, tout le pétillant et les vibrations", poursuit-il avant de livrer ses conseils pour bien déguster le champagne.

"Le premier conseil, c'est de prendre son temps et d'écouter le message de champagne se développer : pas juste la première image qui vous arrive en bouche avec cette explosion de bulles, mais voir tout ce que le champagne a proposé après ce nuage de bulles, après cette grande vague d'intensité", détaille-t-il. "Il faut que quelque part, tout le monde arrête de parler et écoute le champagne plutôt que de discuter avec les autres personnes."