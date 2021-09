Voici trois vins et trois recettes à découvrir pour la Foire au vin !

SPONSORISÉ

AOP SAINT VERAN DOMAINE DAMIEN MARTIN HVE3 – 2020 BOURGOGNE

Son histoire

Les amateurs de Chardonnay apprécieront ce vin sec certifié haute valeur environnementale, porté par un jeune viticulteur très prometteur qui a su révéler la minéralité du terroir. "Nous avons du fruit, de la matière, une belle fin de bouche, c’est un vin plaisir et facile à boire". C’est ainsi que Damien Martin, troisième génération de vignerons dans le sud mâconnais, décrit sa cuvée 2020 de Saint-Véran, l’appellation phare de son domaine de 20 hectares non loin duquel s’élève la célèbre Roche de Solutré. Quatrième et dernier de sa fratrie, Damien a repris le domaine en 2010 avec son épouse, et a continué de travailler en agriculture raisonnée, sans adjuvant et en labourant les vignes dans lesquelles il a grandi.

Ses caractéristiques

Le sol argilo-calcaire lui confère sa minéralité et sa puissance, et les notes de fleurs blanches et de fruits jaunes juteux, un côté gracieux et fin qui fait la fierté du vigneron. Le millésime 2020 a donné des vins structurés avec un bel équilibre entre acidité et fraîcheur. A boire maintenant, mais avec un potentiel de garde entre 5 et 10 ans.

L’accord Mets & Vin

Et si nous sortions des sentiers battus ? Il est possible voire parfois conseillé d’associer la viande avec du vin blanc ! Au palais, le Saint Véran est sec, rond et minéral, en vertu des sols argilo-calcaire sur lesquels il s’épanouit. Son attaque franche, teintée de notes d’agrumes, peut être tempérée par des mets gourmands et mijotés. Bien sûr, on pense aux poissons à chair fine et onctueuse, que les touches minérales et florales du vin viennent relever. Les plats à base de fruits de mer conviennent aussi, dont la texture moelleuse et iodée sera contrebalancée par l’acidité et la fraîcheur du Saint Véran.

Cette appellation est aussi idéale pour accompagner de nombreux fromages, à pâte dure ou molle, comme le chèvre, le bleu, ou encore comté, Beaufort et autres gruyères. Plus surprenant et tout aussi équilibré, l’accord du chardonnay du sud mâconnais avec les viandes blanches comme la volaille, le lapin ou le veau. Les notes de fruits à chair jaune et les arômes de noisette, beurre et parfois miel permettent de l’associer à des plats gourmands, parfois même sucrés-salés, comme cette pintade aux fruits.

La Recette de Laurent Mariotte : une pintade mi-figue mi-raisin !

Une recette de saison. Une fois découpée en morceau, je fais colorer ma volaille en cocotte, je la flambe au cognac. Une cuillère de miel, j’ajoute les figues coupées en 2 et les grains de raisin. Vous comptez 25’ de cuisson au four en cocotte à 180° et voilà une pintade fondante et parfumée.

AOP SANCERRE LES CALCAIRES DOMAINE MILLET – 2020

Son histoire

Ce sauvignon blanc sec est l’un des coups de cœur de cette saison, apprécié au fil des dégustations par nos experts. Il tient son nom du sol argilo-calcaire caractéristique de la région. Chez les Millet, la vigne est une histoire de famille. En 2000, Sébastien et Nicolas ont repris le domaine créé par leurs parents, Daniel et Josette, en 1981. Les deux frères continuent à faire vivre avec passion et respect de

l’environnement les 18 hectares situés au sud-ouest de l’appellation Sancerre et à l’extrême est du vignoble de Val de Loire, sur un terroir argilo-calcaire fait de sols complexes, incrustés de petits coquillages des ères anciennes. Ces "caillottes" font du sauvignon un cépage aromatique, à l’expression très forte.

Ses caractéristiques

Un millésime très généreux, tant par le volume que par la qualité : la cuvée 2020 symbolise l’équilibre parfait entre tension et minéralité, fruit et rondeur. C’est un vin facile, de plaisir immédiat, mais sa bonne acidité et la puissance de son jus permettent un excellent potentiel de garde : 3 à 4 années peuvent lui amener de la complexité.

L’accord Mets & Vin

A la fin de l’été… viennent les coquillages et crustacés ! Le sancerre est idéal pour accompagner des saveurs marines. L’appellation est reconnue pour ses sols pierreux et calcaires qui donnent au vin des notes florales et minérales développées. Cette vivacité s’allie à la perfection avec des chèvres cendrés, comme par exemple le Selles-sur-Cher, un fromage à la pâte molle blanche et à la croûte fumée.

Le tiers du vignoble s’épanouit plus spécifiquement sur les "caillottes", des sols d’origine jurassique où les cailloux abondent et sont incrustés de petits coquillages des ères très lointaines. C’est probablement ce qui confère au vin ses notes à la fois minérales et iodées, permettant un mariage parfait avec les fruits de mer. Octobre marque le début de la saison des coquilles Saint-Jacques, dont les saveurs marines et de beurre noisette sont rehaussées par les arômes salins et d’agrumes du Sancerre. On peut bien sûr lier ces familles de mets pour élaborer un riche accord terre-mer.

La recette de Laurent Mariotte : les moules de bouchot

C’est la saison, profitons-en ! Un verre de sancerre avec des échalotes pour ouvrir les coquillages. J’ajoute une cuillère de crème fraîche et, pour relever les moules, je laisse fondre quelques morceaux de roquefort. C’est un bel accord terre-mer !

AOP LISTRAC-MEDOC ROUGE CHATEAU LESTAGE – 2016

Son histoire

Classé "Cru Bourgeois Exceptionnel" depuis 2018, mais aussi médaillé d’or à Mâcon en 2019, ce vin consacre un beau partenariat historique entre l’enseigne et le producteur. "Au-delà d’une affaire, le vin est un mode de vie !" C’est avec passion et fidélité que Loïc Chanfreau et son frère, après avoir fait des études d’ingénieur et travaillé en entreprise, ont définitivement repris le domaine familial, sous l’œil bienveillant de leur père, 40 millésimes à son compteur. 2016 marque l’année où les deux frères en suivent un pour la première fois de bout en bout, et pas des moindres ! Leur philosophie : garder une vinification traditionnelle et faire la part belle au terroir, chercher l’équilibre et l’élégance.

Ses caractéristiques

Le merlot, cépage dominant, lui confère de la rondeur et de la gourmandise, contrebalancées par la fraîcheur du Cabernet Sauvignon et la pointe d’épices amenée par le Petit Verdot. Après les arômes de fruits noirs vient un goût légèrement toasté, lié à l’élevage en barrique. Prêt à boire, ou à garder une bonne dizaine d’années !

L’accord Mets & Vin

Le Bordeaux…c’est la viande rouge ! Du fruit, des épices et du chêne, pour un accord puissant et tout en rondeur. L’appellation Listrac-Medoc est la plus petite du Médoc, et la plus jeune. Ça ne l’empêche pas de donner des vins puissants et harmonieux, produits sur des sols calcaires composés de graves pyrénéennes et d’argile. Le cabernet sauvignon et le merlot, les deux cépages dominants, apportent charpente et puissance aromatique, quand le cabernet franc et le petit verdot confèrent au vin ses notes fraîches et épicées. Les tannins vigoureux du vin, lié à sa jeunesse, se fondent dans le caractère

juteux de la viande, qui, quand elle est grillée, met en valeur ses notes boisées liées à l’élevage en barrique. Le Listrac-Médoc s’accorde parfaitement avec le gibier et les plats de canard, avec toute viande rouge en sauce ou simplement saisie, comme le suggère ici notre spécialiste !

La recette de Laurent Mariotte : la basse côte de bœuf

Un morceau juteux et plus abordable que la côte. Bien épaisse, juste saisie 3 minutes par côté, je la sers avec des pommes de terres tapées. Cuites à l’eau, écrasées et relevées d’épices, je les fais cuire au 20 minutes au four à 220°. Un trio gagnant avec le Médoc !

