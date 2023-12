Fêtes de fin d'année : 70% des Français trouvent acceptable de faire goûter de l'alcool avant 18 ans

Vous serez sans doute nombreux à déboucher une bouteille de champagne ou de bon vin à l'occasion des fêtes de fin d'année. Mais allez-vous permettre à vos enfants, à vos adolescents d'y goûter ? Selon un sondage OpinionWay commandé par la Ligue contre le Cancer, 70% des Français n'y voient aucun problème.

30% des Français estiment qu’il est possible de servir de l’alcool à des adolescents de moins de 15 ans

Rachel a trois petits-enfants de 18 mois, 5 ans et 12 ans. Comme chaque année à Noël, elle laissera les deux plus grands tremper leurs lèvres dans son verre. "On goûte le champagne, on goûte le vin, juste pour dire qu'ils ont participé, ce n'est pas pour ça qu'on va en faire des alcooliques, il ne faut pas exagérer quand même" souffle-t-elle.

Comme elle et comme Alexia, maman d'un garçon de 10 ans, 30% des Français estiment qu'il est possible de servir de l'alcool à des adolescents de moins de 15 ans pendant les fêtes de fin d'année. "La consommation d'alcool fait aussi partie de notre culture en France. [On] leur fait découvrir les bons vins et les bonnes choses qui s'accordent", lance-t-elle.

Près de 9 jeunes sur 10 ont déjà bu de l'alcool avant leurs 17 ans

Pour Satia et Émilie, en revanche, c'est un non catégorique. "Beaucoup de choses peuvent nuire à l'enfant. Des mauvaises habitudes, des problèmes de santé, au niveau cérébral... Travaillant à l'hôpital, on voit certains dégâts, on devient vite accro. C'est mieux qu'ils attendent 18 ans pour boire leur premier verre", affirment-elles au micro d'Europe 1. Pourtant, selon le sondage OpinionWay, près de 9 jeunes sur 10 n'ont pas attendu et affirment avoir déjà bu de l’alcool avant 17 ans.