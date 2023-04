Fête du travail : dans les forêts françaises, la cueillette de muguet autorisée sous certaines conditions

Sous les arbres de la forêt, des dizaines de feuilles vertes et quelques clochettes blanches pointent le bout de leur nez. Cela tombe bien : nous sommes à la veille du 1er-Mai, jour de fête du travail au cours de laquelle il est de coutume d'offrir un brin de muguet à ses proches. Plutôt que de dépenser de l'argent pour une plante qui n'échappe pas à l'inflation, il est en effet possible d'en obtenir directement dans les nombreuses forêts que compte l'Hexagone. Illustration dans celle de Marly dans les Yvelines où Europe 1 s'est rendue.

"Le muguet est sorti assez tardivement. On voit qu'il n'y a pas encore de fleurs, que la feuille est assez caractéristique. Il n'y a pas de rainures sur les côtés", fait remarquer Élise, technicienne forestière à l'Office national des forêts. Si le muguet sauvage est massivement présent dans les forêts françaises, il lui est impossible de pousser sur n'importe quel sol. "On le voit sur des sols qui sont quand même assez riches en fond de pente. Ici, c'est du limon", éclaire Élise.

Des rondes de surveillance dans certaines forêts

La cueillette de ces fleurs est tolérée dans les forêts domaniales, mais doit rester raisonnable, explique la spécialiste. "Nous, ce que l'on autorise, c'est de la cueillette plutôt familiale, c'est-à-dire destinée à mettre à la maison. Il n'y a pas de vente et on va dire 10-15 brins de muguet par personne. Ce que l'on conseille, c'est de ne pas les arracher, mais plutôt de les couper. Parce qu'en dessous, il y a un petit bulbe et si on l'arrache, l'année suivante, ça va avoir du mal à repartir".

Des rondes de surveillance seront d'ailleurs organisées dans certaines forêts pour faire respecter les règles en vigueur.