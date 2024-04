Fermeture de l'A13 : avec les retours de vacances, la crainte d'un grand embouteillage à Saint-Cloud

REPORTAGE

Bazar en vue sur les routes franciliennes ? Qui dit dernier week-end de vacances scolaires, dit routes chargées en Île-de-France. Bison Futé annonce un samedi orange dans le sens des retours, notamment à cause de la fermeture de l’autoroute A13. Un axe très emprunté, qui relie la capitale à la Normandie. Elle est fermée depuis jeudi soir en raison de "problèmes d’infrastructures sur la chaussée". La faute à une fissure lézardant toute la chaussée de l’autoroute, avant le tunnel de Saint-Cloud… Une fissure importante, jusqu’à 80 centimètres de profondeur par endroit.

"Ne pas prendre de risques"

Elle a été découverte lors de travaux nocturnes et serait dû à un mouvement de terrain, selon la préfecture des Hauts-de-Seine. Le problème c’est qu’on ne connait pas encore la cause de ce mouvement de terrain.

"On ne peut pas prendre de risques vu le nombre de véhicules qui passent. Ce sont des voiries où circulent 100.000 à 110.000 véhicules par jour quand même. À l'heure où je vous parle, on ne sait toujours pas très bien quelle est la cause réelle de ce dommage sur la voirie. Et c'est une fois qu'on aura bien identifié la cause qu'on pourra essayer d'y remédier. Mais tant que vous ne savez pas vraiment, vous engagez pas des travaux", détaille Éric Berdoati, le maire de Saint-Cloud.

L'origine de la fermeture de #A13 et de l'accès au domaine de St-Cloud par la grille d'honneur semble être cette fissure au niveau du viaduc juste avant le tunnel. pic.twitter.com/siT2uMMBfm — MDB Saint-Cloud-Garches à vélo (@stcloudavelo) April 19, 2024

Le Domaine national de Saint-Cloud également fermé

L’autoroute A13 est donc fermée dans les deux sens tout le week-end, tout comme le Domaine national de Saint-Cloud, voisin de l’autoroute. "Traditionnellement, on est une voie de délestage de l'A13 quand il y a des bouchons. On ferme le domaine à la voiture, quelle qu'elle soit, jusqu'à lundi inclus. Cela nous a semblé la meilleure décision, vu les mouvements attendus ce week-end", explique Brice Mathieu, l'administrateur du domaine.

Il est donc conseillé d’éviter l’ensemble du secteur surtout pour les retours de vacances et de privilégier l’A14 au nord et la N118 au sud de Paris. La réouverture complète de l’A13 n’est pas envisagée avant le courant de la semaine prochaine. L'interdiction de circulation pourrait cependant perdurer "au-delà" de lundi "si les conditions de sécurité ne sont pas rétablies", indique de son côté Bison Futé.

À noter que le député Renaissance des Yvelines, Karl Olive, propose une solution. Dans les colonnes du Parisien, l'élu indique qu'il vient de saisir le préfet des Yvelines pour demander la gratuité de l'A86 et surtout de l'autoroute A14.