L'autoroute A13 fermée entre Paris et Vaucresson, «problèmes d'infrastructures sur la chaussée»

L'autoroute A13 entre le boulevard périphérique parisien et l'A86 est fermée dans les deux sens depuis jeudi soir pour une durée indéterminée, indique Bison Futé, en raison de "problèmes d'infrastructures sur la chaussée", précise la Direction des routes d'Ile-de-France (Dirif).

Cette portion de route très empruntée à l'ouest de Paris a été fermée "afin de garantir la sécurité des usagers", a ajouté la Dirif, qui invite les automobilistes à éviter le secteur ou à différer leurs déplacements. Les autorités invitent les automobilistes à se reporter sur d'autres itinéraires via l'A12, la N12 et la N118.

L'origine de la fermeture de #A13 et de l'accès au domaine de St-Cloud par la grille d'honneur semble être cette fissure au niveau du viaduc juste avant le tunnel. pic.twitter.com/siT2uMMBfm — MDB Saint-Cloud-Garches à vélo (@stcloudavelo) April 19, 2024

Un axe passant

"Il est nécessaire d'analyser ce problème afin de déterminer les travaux à mener et ensuite estimer une durée", a complété le gestionnaire d'infrastructure. L'autoroute A13 relie Paris à Caen en Normandie en passant par le sud de Rouen. Elle est particulièrement empruntée par les Parisiens souhaitant se rendre sur la côte normande. La société privée Sanef (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France) exploite cette autoroute, sauf entre Paris et Orgeval (Yvelines), où le gestionnaire est l'État français, représenté par la Dirif.

Cette fermeture intervient juste avant le dernier week-end des vacances scolaires pour l'Ile-de-France. Bison Futé prévoit une circulation difficile dans la région dans le sens des retours samedi et dimanche.