Vacances de printemps : chassé-croisé de la zone B et C... quelles prévisions de Bison Futé ce week-end ?

Les vacances commencent enfin pour les élèves zone B. Dès ce vendredi soir, les régions de Provence-Alpes Côte d'Azur, des Hauts-de-France et du Grand-Est profiteront d'une pause de deux semaines. L'occasion pour les parents de partir en vacances avec leurs enfants. Pour les élèves de la Zone C (Ile-de-France et Occitanie), en revanche, c'est l'heure du retour en classe.

Conséquence, il devrait y avoir du monde sur les routes ce week-end. Dès ce vendredi soir, l'arc méditerranéen sera classé orange dans le sens des retours par Bison Futé. Samedi, la circulation sera difficile dans le sens des départs comme des retours dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, tandis que cela bouchera un peu aux portes de Paris. En Île-de-France, la situation restera d'ailleurs difficile dimanche.

Un trafic difficile en soirée en région parisienne

Dans le détail, Bison Futé conseille aux automobilistes d'éviter ce vendredi soir l'autoroute A7 entre Marseille et Orange, l'A8 entre l'Italie et Le Luc ou encore l'A57 entre Le Luc et Toulon. Samedi, l'autoroute A7 sera une nouvelle fois la bête noir des automobilistes, et ce, dans les deux sens de circulation. L'organisme déconseille également aux conducteurs de rejoindre ou de traverser la région parisienne après 14 heures. Même son de cloche pour dimanche, où la circulation sur l'A6 et l'A10 dans le sens province-Paris sera dense dès 15 heures.

Sur le reste du territoire, la journée sera classée verte, notamment le long de la côte Atlantique. Attention toutefois à la fermeture de l'Autoroute A13 dans les deux sens en banlieue parisienne, qui pourrait compliquer les échanges entre la capitale et la Normandie.